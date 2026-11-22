Los detalles El candidato 'popular' ha pedido "prudencia" a los simpatizantes del PP y por ello ha pedido que "no se relaje nadie" antes de las elecciones generales.

Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular, confía en obtener excelentes resultados en la Región de Murcia en las elecciones generales del 29 de noviembre. Desde un mitin en Murcia, agradeció a la región por su constante apoyo al PP y pronosticó un resultado destacado. Sin embargo, pidió prudencia y esfuerzo, recordando que ganar un debate o unas elecciones no garantiza gobernar, como sucedió en 2023. Criticó la "estrategia del sanchismo" por desviar la atención de problemas como el descontrol migratorio y la huelga de médicos. Feijóo también respondió a la estrategia del "miedo" del PSOE, afirmando que el cambio es posible con el voto al PP.

Alberto Núñez Feijóo confía en obtener los mejores resultados en la Región de Murcia, pero al mismo tiempo pide que "no se relaje nadie" para poder conseguir las victorias en las elecciones generales de este próximo 29 de noviembre.

El candidato del PP ha agradecido a Murcia, desde donde ha realizado un mitin este domingo, que "nunca haya fallado" a la formación de Génova al tiempo que ha pronosticado que "va a dar uno de los mejores resultados de España el próximo domingo".

Ahora bien, esa euforia agradecida ha pedido que sea con "prudencia". Porque Feijóo, que ha vuelto a repetir que fue el ganador del cara a cara, ha recordado lo que ocurrió en el año 2023: "Sabemos lo que es ganar un debate, lo que es ganar unas elecciones y no gobernar. Y por eso os digo, España no puede permitirse que ocurra lo que ocurrió en el año 2023".

"Tenedlo claro, no hemos ganado nada. Que no se relaje nadie, que no descanse nadie y aquí va a trabajar todo el mundo. Y el domingo, el próximo domingo, vamos todos a votar cambio. Cuando el cambio sea una realidad, lo celebraremos y lo celebrará España. Pero antes hay que ganarlo, voto a voto, no deis la cosecha por anticipada", ha aseverado al respecto.

Más allá de ello, Feijóo ha señalado que la "estrategia del sanchismo es muy clara": "Quieren que te olvides de Urda, quieren que te olvides de Adamuz, quieren que te olvides de Ceuta, quieren que te olvides del hierro, quieren que te olviden del descontrol migratorio. Quieren que te olvides del apagón de las pulseras antimaltrato. Quieren que te olvides de la huelga de médicos durante un año y medio y echándole la culpa al Servicio Murciano de Salud. Y eso no es justo. La huelga la han montado ellos. La lista de espera es su responsabilidad y no podemos aceptarlo".

Además, el líder del PP ha respondido a la estrategia del "miedo" que está empleando el PSOE: "El miedo es el arma de los que mienten. Solo recurre al miedo quien teme que cuando pierda el poder se levanta la alfombra y se sepa lo que han escondido. Están muertos de miedo y se les nota, porque saben que hay una inmensa mayoría de españoles que no tienen miedo y que quieren cambio". "La papeleta contra el miedo es la papeleta del Partido Popular", ha añadido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.