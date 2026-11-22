El contexto"Murcia es uno de los territorios más a la derecha de toda España con un 63 % del voto", explica Víctor Pérez-Guzmán, director de Ateneo del Dato, en Al Rojo Vivo.

PP y PSOE están hoy en Murcia. Los dos grandes partidos se la juegan en estas elecciones generales en este territorio y por ello, han organizado uno de sus principales mítines en la ciudad. "Es una coincidencia muy simbólica", señala Víctor Pérez-Guzmán, director de Ateneo del Dato, en Al Rojo Vivo.

Si atendemos a los datos de las últimas elecciones de 2023, "Murcia es uno de los territorios más a la derecha de toda España con un 63 % del voto", comenta el experto en el programa de laSexta. Según comenta, se puede dar la situación de que "Vox supere al PSOE", al igual que Almería, aunque considera que sería algo "a nivel simbólico".

"Murcia es donde mejor funciona la candidatura de Se acabó la fiesta, aunque esté lejos de obtener representación", pone como ejemplo para dejar claro que se trata de un territorio "eminentemente de derechas".

Así, considera que es necesario que el Partido Socialista vaya allí a "defender, al menos, esa segunda posición". "El escaño que tuvo en 2023 está ahora mismo lejísimos para el Frente Amplio", añade.

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