El contextoVíctor Pérez Guzmán habla en Al Rojo Vivo del 'pendulazo ideológico' que ha experimentado la juventud en nuestro país.

'La fuerza de la juventud'. Es el lema que ha lucido Pedro Sánchez en su camiseta para el mitin que ha dado en Murcia este 22 de noviembre. El presidente del Gobierno, candidato por el PSOE a las próximas elecciones generales, se dirige en esta ocasión a los votantes menores de 35 años y Pablo Pombo tiene claro el motivo. "¿Por qué hoy, en un día tan importante, último domingo de campaña, se fija el PSOE en los jóvenes? Porque tiene problemas", sentencia en Al Rojo Vivo.

Las encuestas y los pronósticos señalan que buena parte de los indecisos se encuentra entre los más jóvenes y los nuevos votantes. Pombo recapitula algunos de los fenómenos que se están dando entre esta población: "Hay una cuestión que es cultural: el 'pendulazo' ideológico ha hecho que el malestar se conjugue dentro de un lenguaje de derecha o ultraderecha y luego está la cuestión de la vivienda". También apunta a la inmigración y destaca que "los jóvenes son más reaccionarios que los mayores" en esta cuestión.

Víctor Pérez-Guzmán, analista y director de Ateneo del Dato, señala algunos "matices interesantes" con respecto a ese 'pendulazo'. "No ha afectado igual a hombres jóvenes que a mujeres jóvenes. Comenzamos a tener una sociedad en los menores de 34 años -y perdón por la simplificación- de hombres de derechas y mujeres progresistas", asegura. "Muy de derechas y muy progresistas", apunta Pombo y Pérez-Guzmán le da la razón.

Según el analista, los hombres jóvenes "han comprado según qué ejes de la derecha y la extrema derecha: uno tiene que ver con la migración y otro, con el feminismo".

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