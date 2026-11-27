La exalcaldesa de Madrid señala algunos micromachismos y valora los bailes de cifras en el debate a cuatro de este jueves donde, dice, "Ada estuvo estupenda".

La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, elogió el reciente debate a cuatro, destacando la actuación de Ada Colau y criticando el comentario de Alberto Núñez Feijóo hacia ella, calificándolo de "metedura de pata". Carmena observó que Santiago Abascal de Vox parecía aislado, mientras que Pedro Sánchez tuvo más presencia. Subrayó la importancia de abordar la violencia machista en los debates, criticando la falta de un profundo debate sobre el tema. También cuestionó la falta de consenso en las cifras utilizadas en los debates, sugiriendo que se pacten los datos. Finalmente, abordó la corrupción, destacando las disculpas de Sánchez y el compromiso de Colau con la "corrupción cero".

La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha valorado el debate a cuatro celebrado este jueves y ha reconocido que le "encantó" y que estuvo "mucho mejor que el anterior", en referencia al cara a cara. "Ada estuvo estupenda", ha señalado la ex edil, que recientemente ha firmado un manifiesto de antiguos cargos de Podemos en apoyo a Frente Amplio

Carmena también ha analizado uno de los momentos más polémicos del encuentro, el comentario del popular Alberto Núñez Feijóo a Ada Colau, de Frente Amplio, a quien acusó de haber estado "calladita" ante la crisis de la dana. "Fue una metedura de pata", ha valorado. "Estuvo fatal", ha añadido.

Sobre el resto de candidatos, Carmena ha considerado que el líder de Vox, Santiago Abascal, estaba "como muy aislado", mientras que el socialista, Pedro Sánchez, tuvo más presencia que en el cara a cara anterior, donde, en su opinión, "parecía que se había tomado una tila".

¿Hubo micromachismos en el debate?

La exalcaldesa también ha puesto el foco en los momentos en los que la violencia machista estuvo presente en el debate. Colau aprovechó su primera intervención para pedir al resto de candidatos que comenzasen condenando esta violencia. PSOE y PP lo hicieron, mientras Vox evitó el tema en la primera intervención.

Poco después, Abascal respondió a la propuesta: "No voy a hablar de lo que la señora Colau y el señor Sánchez quieren". En otro momento, el líder de Vox también reprochó a Sánchez que no fuese capaz de enfrentarse a Vox en solitario y tuviese que traerse "a esta señora", en referencia a Colau.

Carmena ha reaccionado a esto defendiendo que la violencia machista debía ocupar un espacio central en el encuentro. "En un programa sobre proyectos de políticas futuras tiene que tener en cuenta uno de los enormes problemas que tiene nuestra sociedad. En este momento hay 50 mujeres asesinadas por hombres próximos a ellas", ha recordado. "Que no haya un profundo debate sobre esto me parece preocupante", ha añadido.

"Lo que no se puede hacer es discutir sobre los datos"

Otro de los aspectos que Carmena ha cuestionado es la falta de consenso sobre los datos que se utilizan durante los debates electorales. La exalcaldesa ha propuesto que "cuando se pacte un debate, se pacten los datos". Para ella, el encuentro consistiría en que, con las mismas cifras, "que cada uno interprete de la manera que considere conveniente".

A su juicio, los constantes bailes de cifras generan "sensación de desconfianza" entre los electores. "Lo que no se puede hacer es estar constantemente cuestionando algo que los ciudadanos necesitamos saber porque queremos saber si las cosas van bien o no", ha sentenciado.

Las disculpas de Sánchez en materia de corrupción

Carmena también ha abordado la corrupción y ha reconocido que el PSOE debe asumir su responsabilidad por los casos que le afectan. "Yo creo que el Partido Socialista sabe el drama que ha significado tener entre personas relevantes, personas que cometieron actos de corrupción", ha señalado.

Sobre la respuesta de Colau a las acusaciones de corrupción, Carmena ha considerado que la candidata de Frente Amplio respondió "muy bien" con su "corrupción cero", aunque también ha admitido que Sánchez "lo hizo bien porque pidió perdón".

Para abordar esta cuestión, ha propuesto profundizar más en los perfiles de los candidatos y ha recuperado una reflexión de su hija sobre la importancia de conocer a quienes aspiran a gobernar: "Es muy importante saber a qué políticos le daría confianza dejar a sus hijos". "La bondad es muy importante", ha concluido.

*Vuelve a ver el programa de Más Vale Tarde en atresplayer.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido