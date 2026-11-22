Las 'Malasmadres' llevan sus reivindicaciones de conciliación a PSOE, PP y Democracia 21 ante las elecciones del 29N

El contextoEl Club de Malasmadres, a través de la Asociación Yo No Renuncio, reclama a PSOE, PP y Democracia 21 medidas concretas de conciliación y corresponsabilidad para incluir en sus programas electorales del 29N.

La Asociación Yo No Renuncio, liderada por Laura Baena del Club de Malasmadres, busca priorizar la conciliación y corresponsabilidad en las agendas políticas de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. En Madrid, Baena presentó propuestas a PSOE, PP y Democracia 21, logrando compromisos políticos. Las medidas incluyen planes obligatorios de corresponsabilidad en empresas, incentivos para flexibilidad horaria, y protección laboral para cuidadores. También proponen ampliar permisos por nacimiento, ofrecer una prestación de 100 euros mensuales por hijo, y garantizar educación infantil gratuita. El objetivo es que los cuidados sean una responsabilidad compartida, evitando penalizaciones para las mujeres.

"Más conciliación, por favor". Bajo este lema, la Asociación Yo No Renuncio, impulsada por el Club de Malasmadres y presidida por Laura Baena, busca situar las necesidades de las madres y las familias en un lugar prioritario de los programas electorales y de la agenda política de la próxima legislatura. Con este objetivo, la entidad ha entregado sus propuestas de conciliación y corresponsabilidad al PSOE, PP y Democracia 21 en una jornada de reuniones celebrada en Madrid ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Baena se ha reunido con la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y la secretaria de Igualdad del partido, Pilar Bernabé; con la vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez; y con la fundadora de Democracia 21, Miriam González.

"Hemos arrancado un compromiso político en todos los encuentros y ahora nos toca ponernos a trabajar para comprobar que ese compromiso está reflejado en los programas políticos", ha señalado Baena.

Entre las medidas que plantea la asociación figura la implantación de planes obligatorios de corresponsabilidad en las empresas, así como incentivos para favorecer la flexibilidad horaria y proteger el empleo, los salarios y las pensiones de las personas cuidadoras.

Sus reivindicaciones también pasan por ampliar los permisos por nacimiento a 24 semanas por progenitor y a 48 semanas para las familias monoparentales; retribuir el permiso parental de ocho semanas; extender los permisos para atender enfermedades y urgencias familiares, y garantizar una protección específica durante la recuperación tras el parto.

A estas propuestas se suman medidas para facilitar la conciliación de las personas autónomas y ampliar hasta los 16 años los derechos de adaptación y reducción de jornada por cuidado de hijos.

100 euros al mes para el apoyo a la crianza

En el ámbito social, Yo No Renuncio propone una prestación universal de apoyo a la crianza de al menos 100 euros mensuales por cada hijo menor de 18 años. La asociación también reclama la gratuidad universal de la educación infantil de 0 a 3 años y una atención pública especializada en salud mental perinatal durante el embarazo y el primer año después del parto.

El objetivo es que "cuidar no siga penalizando la vida profesional, económica y personal de las mujeres y que los cuidados se conviertan en una responsabilidad compartida por las familias, las empresas, las administraciones y el conjunto de la sociedad".

Pero, ¿por qué sigue costando tanto avanzar en materia de conciliación? ¿Qué medidas concretas incorporarán a sus programas electorales? ¿Consideran posible alcanzar un Pacto de Estado por la Conciliación y la Corresponsabilidad? Estas son solo algunas de las preguntas que ha planteado Baena a las representantes políticas.

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