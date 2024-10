Tras ver el especial de Salvados 'Redes Sociales: La Fábrica del Terror', laSexta Xplica aborda el debate sobre las plataformas y su impacto en los más jóvenes. Un contexto en el que Laura Baena, fundadora de 'Malasmadres', insta a no culpabilizar a las familias y a poner el foco en las compañías tecnológicas y los legisladores.

Baena comparte el caso que le trasladó una madre cuyo hijo de 12 años sufrió una suplantación de identidad en Instagram: "Está denunciado a la Policía Nacional, rellenado más de 20 formularios y a día de hoy sigue la cuenta abierta con su imagen", denuncia.

"Además de que no haya verificación de edad de un niño que entra y suplanta la identidad de otro, es que no existe, y el algoritmo funciona. No hay ni un botón de denunciar", incide Baena, que cuenta una anécdota que le ocurrió a ella misma poco antes de ver el especial de Salvados y que evidencia el funcionamiento contradictorio del algoritmo.

"Subo una imagen de mi hija de espaldas saltando en un charco y pongo 'mira mi pequeña Peppa Pig'". De repente recibo un mensaje de Instagram que me suprime la historia porque se supone que a lo mejor 'pig' es un insulto", cuenta. "Qué rápido es el algoritmo con esto, pero con el resto de cosas no, con todos esos comentarios que salían a niñas hipersexualizadas...", critica.