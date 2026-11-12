laSexta amplía su cobertura electoral para el 29N los sábados y domingos con 'Al Rojo Vivo en campaña'

Los detalles Esta edición especial se emitirá de 11:00 a 14:00 horas los días 14, 15, 21 y 22 de noviembre.

laSexta, fiel a su compromiso con la actualidad y la información, sigue apostando por el análisis y la información constante sobre la campaña de las elecciones generales del 29N.

Para ello, la cadena pone en marcha, a partir del próximo sábado 14, 'Al Rojo Vivo en campaña', un formato especial de uno de los espacios más emblemáticos de la cadena.

'Al Rojo Vivo en campaña', con Inés García al frente, analizará la campaña electoral durante los fines de semana.

Esta edición especial se emitirá de 11:00 a 14:00 horas los días 14, 15, 21 y 22 de noviembre y formará parte de la programación de laSexta para el seguimiento de los comicios del 29N.

Una programación que arranca este viernes, a partir de las 21:30 horas, con 'laSexta Debate: hablamos de lo que importa', prolongándose durante las dos semanas de campaña con 'Mesa Abierta', cuatro citas en El Objetivo y laSexta Xplica.

En 'laSexta Debate: hablamos de lo que importa', los representantes de las formaciones con mayor representación parlamentaria (PSOE, PP, Vox y Frente Amplio) darán a conocer sus programas electorales en las temáticas que más afectan a los ciudadanos.

El debate, moderado por la directora de El Objetivo, Ana Pastor, contará con la presencia de Carlos Cuerpo (PSOE), Juan Bravo (PP), José María Figaredo (Vox) y Pablo Bustinduy (Frente Amplio).

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