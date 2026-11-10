El Objetivo y laSexta Xplica abrirán su plató a los partidos con 'Mesa Abierta', cuatro debates útiles para la ciudadanía

Los detalles El Objetivo acogerá 'Mesa Abierta', con Ana Pastor, los martes 17 y 24 de noviembre; y laSexta Xplica, con José Yélamo, lo hará los jueves 19 y 26 de noviembre.

laSexta implementará espacios de debate en sus programas "El Objetivo" y "laSexta Xplica" bajo la etiqueta 'Mesa Abierta' durante las dos semanas de campaña electoral. Estos debates permitirán a los portavoces de las principales formaciones nacionales y autonómicas discutir sobre la actualidad, las propuestas electorales y los temas que marquen la campaña. Con este formato, la cadena busca ofrecer a los espectadores herramientas para comparar y decidir su voto, cumpliendo con el mandato de la Junta Electoral Central. "El Objetivo", con Ana Pastor, acogerá los debates los martes 17 y 24 de noviembre, y "laSexta Xplica", con José Yélamo, los jueves 19 y 26 de noviembre, manteniendo su cita semanal de los sábados. Así, laSexta reafirma su compromiso con un debate útil para los ciudadanos.

laSexta llevará a cabo en sus emblemáticos programas de debate El Objetivo y laSexta Xplica espacios de debate para los portavoces de las principales formaciones de ámbito nacional y autonómico durante las dos semanas de campaña electoral bajo la etiqueta 'Mesa Abierta'.

Tras la emisión de 'laSexta Debate: hablamos de lo que importa', la cadena dará un paso más en su apuesta por la información política con 'Mesa Abierta', un plató y una mesa en la que los partidos podrán enviar a sus representantes a a debatir en dichos programas.

La actualidad, los asuntos que marquen la campaña, las propuestas electorales… todo con la finalidad de ofrecer a los espectadores elementos para comparar y decidir el voto. De esta forma, laSexta se compromete con el mandato de la Junta Electoral Central y da voz a los partidos con mayor representación en el arco parlamentario.

Así, El Objetivo acogerá 'Mesa Abierta', con Ana Pastor, los martes 17 y 24 de noviembre y laSexta Xplica, con José Yélamo, lo hará los jueves 19 y 26 de noviembre, manteniendo también su cita semanal de los sábados. En total, cuatro citas en dos semanas, alternando los dos programas, para que los debates acompañen toda la campaña más allá de una sola noche.

Y es que una campaña electoral no se entiende solo a través de mítines y entrevistas, sino también a través de la confrontación de ideas cara a cara, con preguntas y con datos en la 'Mesa Abierta' que abre laSexta, manteniendo su compromiso con un debate útil para los ciudadanos.

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