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El 13 de noviembre

Cuerpo (PSOE), Bravo (PP), Bustinduy (Frente Amplio) y Figaredo (Vox) debatirán en laSexta sobre lo que importa: desde vivienda hasta el coste de la vida

¿Por qué es importante? Este es un debate clave, y es que será el primero de campaña. En 'laSexta Debate: hablamos de lo que importa' tratarán temas como los servicios públicos o los salarios.

LaSexta Debate: Hablamos de lo que importa
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El viernes 13 de noviembre tendrá lugar el debate a cuatro para las elecciones generales del 29N en laSexta. Pablo Bustinduy, de Frente Amplio; José María Figaredo, de Vox; Juan Bravo, por el PP; y Carlos Cuerpo, del PSOE acudirán para tratar temas como la vivienda o el coste de la vida.

De esta forma, 'laSexta Debate: hablamos de lo que importa' acoge el primer debate a cuatro de campaña. Un encuentro que estará moderado por Ana Pastor, quien cuenta con una amplia experiencia en la moderación de este tipo de encuentros en Atresmedia y en laSexta, este viernes a partir de las 21:30 horas.

Desde la tribuna, ellos ya se han batido en duelo unas cuantas veces. Ahora, el próximo duelo lo acogerá laSexta. Una cita en la que saldrán a relucir temas como el coste de la vida, los servicios públicos o la carga fiscal. Además, también se tratarán otros asuntos como la vivienda, haciendo referencia a los decretos de última hora.

Esta será la primera que veamos a los representantes de PSOE, PP, Frente Amplio y Vox debatiendo al mismo tiempo; cuatro perfiles muy distintos que tendrán que acercar, como el vicepresidente Carlos Cuerpo, el resultado de los datos macroeconómicos a los ciudadanos.

Un encuentro en el que el secretario de economía 'popular' Juan Bravo abordará la garantía de las pensiones y Figadero (Vox) del sistema que propone para mantenerlas.

El martes 10 se procederá a hacer el sorteo de los turnos de intervención. El formato de debates propuesto por laSexta sigue el modelo habitual de los realizados en Reino Unido, que garantiza la flexibilidad y la apertura en los temas, siempre bajo el máximo interés periodístico e informativo y de servicio público.

La propuesta de la cadena, que contará con asistencia de público en plató, se basa en un modelo mixto en cuanto a temáticas, debatidas por los portavoces de los partidos.

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