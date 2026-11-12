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El PSOE ganaría, según Tezanos

Benjamín Prado, sobre el último CIS: "Los sondeos hoy en día no se hacen para explicar lo que está pasando, sino lo que quieren que pase"

Más Vale Tarde analiza los resultados del último CIS de Tezanos, que da la victoria al PSOE en el 28-N, mientras aleja de la mayoría absoluta a PP y Vox.

Más Vale Tarde analiza los resultados del último CIS de Tezanos, que da la victoria al PSOE en el 28-N, mientras aleja de la mayoría absoluta a PP y Vox.

El último CIS de Tezanos, el primero después del accidente ferroviario de Urda, se desmarca del resto de encuestas y da como ganador de las próximas elecciones del 29-N al PSOE con un 33,3 % de los votos, casi ocho puntos por delante del Partido Popular, que sería la segunda fuerza.

Con estas cifras, el PP no podría sumar una mayoría con Vox, algo que sí podría hacer el PSOE junto a Frente Amplio y otros socios de la izquierda, como Podemos o Compromís.

Unos datos que, para Carmen Morodo, son "lo esperado" para el CIS, mientras que Afra Blanco se muestra tajante: "Ojalá y el CIS acierte esta vez".

Benjamín Prado comenta que "los sondeos de hoy en día no se hacen para explicar lo que está pasando, sino para expresar lo que quieren que pase, este y los demás.

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