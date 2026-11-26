El periodista destaca los intentos del presidente por adoptar un lenguaje más juvenil, con expresiones como hablar de los Lamborghini como "Lambor", frente al tono más serio del líder del PP.

Juande Colmenero analiza cómo Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo adaptaron su lenguaje al público joven durante entrevistas con el influencer Plex, mostrando estilos contrastantes. Sánchez, presidente del Gobierno, usó un lenguaje más coloquial, intentando acercarse a los jóvenes con expresiones como "si la peña quiere tener su Lamborghini, que lo tenga", refiriéndose al coche como "Lambor". En cambio, Feijóo, líder del PP, optó por un tono que Colmenero considera "menos artificial", mencionando vehículos como el Renault 5 Turbo. Ambos intentaron conectar con la audiencia joven, pero con enfoques diferentes.

El periodista Juande Colmenero analiza las diferencias entre el lenguaje que utilizaron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo durante sus respectivas entrevistas con el influencer Plex. El periodista ha puesto el foco en cómo los candidatos intentaron adaptar su discurso al público joven, aunque con estilos bastante diferentes.

En el caso del presidente del Gobierno, Colmenero señala que Sánchez intentó "rebajarse" para acercarse a la forma de hablar de los jóvenes, recurriendo a expresiones más coloquiales. Entre ellas, defendió el transporte público añadiendo que "si la peña quiere tener su Lamborghini, que lo tenga" o se refirió a este modelo de coche como "Lambor".

Feijóo, por su parte, optó por un registro diferente. El líder del PP habló, entre otras cosas, del Renault 5 Turbo y mantuvo un tono que Colmenero considera "menos artificial" que el de su rival.

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