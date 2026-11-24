Los portavoces parlamentarios Maribel Vaquero, de EAJ-PNV; Oskar Matute, de Euskal Herria Bildu; Emilio Delgado, de Frente Amplio; Pepa Millá, de VOX; Ester Muñoz, del PP; Gabriel Rufián, de ERC; Patxi López, del PSOE; y Míriam Nogueras, de Junts Per Catalunya, durante el debate electoral en RTVE

Los detalles Los representantes del PSOE, ERC y Frente Amplio, Patxi López, Gabriel Rufián y Emilio Delgado, respectivamente, han unido fuerzas cargando contra los 'populares' por sus políticas sociales y conjurándose para que no vuelvan a Moncloa.

En el debate electoral a ocho, los candidatos de Frente Amplio, Bildu y ERC, Emilio Delgado, Oskar Matute y Gabriel Rufián, instaron al socialista Patxi López a que el PSOE intervenga en el mercado de la vivienda para abordar la crisis actual. Rufián destacó la necesidad de intervenir para evitar que grandes fondos eleven los alquileres, mientras que Delgado y Matute abogaron por regular el mercado para garantizar justicia y evitar el lucro especulativo. Por su parte, el PNV, representado por Maribel Vaquero, defendió al pequeño propietario y pidió "grandes consensos". El portavoz del PSOE, Patxi López, defendió la Ley de Vivienda de 2023, criticada por el PP. En el bloque sobre pensiones, Muñoz del PP negó haber afirmado que el sistema "va a petar", mientras que Vaquero recordó que el PNV forzó al PP a revalorizar las pensiones en 2018. En el debate, representantes de izquierda unieron fuerzas contra el PP y Vox por sus políticas sociales, mientras que Emilio Delgado criticó las propuestas de reducción de impuestos y gasto militar de la derecha.

Los candidatos a las elecciones generales de Frente Amplio, Bildu y ERC, Emilio Delgado, Oskar Matute y Gabriel Rufián, respectivamente, han reclamado al socialista Patxi López que el PSOE acepte intervenir el mercado de la vivienda para paliar la crisis actual. Es la principal petición que los representantes de los partidos a la izquierda del PSOE han hecho durante el debate a ocho este lunes, donde el primer bloque ha estado basado en la vivienda y diferentes asuntos económicos como las pensiones.

El primero en hacer esa reclamación ha sido Rufián, que ha defendido intervenir "para sacar de la ecuación a grandes acumuladores" y fondos extranjeros que compran bloques enteros de edificios para dejar alquileres de pisos a 2.000 euros.

De su lado, Emilio Delgado ha defendido la idea de "regular" el mercado porque la vivienda "ha dejado de ser un derecho para convertirse en el principal factor de exclusión social en este país". Rufián aquí le ha espetado a Delgado que el término regular el mercado le parece "tibio" y es "lo que dice el PSOE", a lo que el representante de Frente Amplio ha explicado que dentro del término se incluye también la intervención de precios.

En el turno de EH Bildu, Oskar Matute ha dicho que está de acuerdo con Rufián y ha apostillado que cuando habla de intervenir el principal objetivo tiene que ser dar "seguridad y estabilidad a la gente" a través de unas reglas que determinen "lo que es justo, lo que es ético y lo que es absolutamente inaceptable en términos de lucro personal o de beneficio especulativo".

El PNV aboga por "grandes consensos"

En lo que respecta al PNV, Maribel Vaquero ha defendido al pequeño propietario y ha aseverado que su partido está "a favor de regular", pero siempre basándose en "grandes consensos" que no se han dado "en toda la legislatura". "Lo deseable sería que se dieran consensos porque el tema de la vivienda nos preocupa", ha añadido.

Ante todas estas intervenciones, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido la hoja de ruta del Gobierno en la materia y ha ensalzado la Ley de Vivienda de 2023 (que se aprobó con el gobierno de coalición con Unidas Podemos y tras un acuerdo con ERC y Bildu), que pese a que permite declarar zonas tensionadas y limitar los precios del alquiler el PP no ha querido aplicar en la mayoría de comunidades donde gobierna, salvo en Galicia.

Por alusiones, la portavoz del PP, Ester Muñoz, ha dicho que si no se aplica esa ley es porque tiene efectos perjudiciales y prueba de ello es Cataluña, donde a juicio de los 'populares' se está retirando vivienda del mercado y el acceso a la vivienda es "más difícil" que en Madrid.

A vueltas con las pensiones

Dentro del bloque, los diferentes candidatos también se han pronunciado sobre las pensiones y su sostenibilidad, y el portavoz de EH Bildu ha recriminado a la del PP que aseverara que el sistema va a "petar". Ester Muñoz se ha defendido alegando que ella nunca ha dicho que con un gobierno del PP no se vayan a pagar las pensiones.

En este debate también se ha pronunciado Maribel Vaquero, quien ha recordado que su partido tuvo que "forzar" al PP de Mariano Rajoy para revalorizar las pensiones en el marco de las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

"Os tuvimos que forzar para que llegase ese acuerdo porque no queríais revalorizar las pensiones y no lo estabais haciendo durante los años anteriores", ha espetado Vaquero a Muñoz.

Un bloque unido contra PP y Vox

La portavoz del PP en el Congreso acusó este lunes al Gobierno y a sus "cómplices" parlamentarios de ser responsables de los problemas económicos de los españoles, incidiendo en que juntos han gobernado España los últimos años, y frente a ello los representantes del PSOE, ERC y Frente Amplio, Patxi López, Gabriel Rufián y Emilio Delgado, respectivamente, han unido fuerzas cargando contra los 'populares' por sus políticas sociales y conjurándose para que no vuelvan a Moncloa.

"Los españoles que nos están viendo no dan crédito al Gobierno y a sus cómplices al oírles hablar como si viviéramos en Suiza", ha afirmado Muñoz en el debate electoral organizado por RTVE con las ocho formaciones con grupo parlamentario propio en el Congreso.

Para Muñoz, la realidad es que hay ciudadanos que "no llegan a final de mes, no pueden comprarse una vivienda o tienen empleos precarios". Además, ha reprochado a las izquierdas que, pese al aumento de la recaudación durante los últimos ocho años, haya crecido la pobreza infantil, y ha acusado en concreto a Rufián de haber apoyado "todas y cada una de las leyes del Partido Socialista".

El portavoz de ERC ha rechazado sus críticas y ha reprochado al PP haber respaldado al expresidente valenciano Carlos Mazón tras la DANA. "Yo no les voy a permitir ni una sola lección de gestión", ha replicado, antes de criticar tanto al PP como al PSOE por haber priorizado la alta velocidad frente a Cercanías, "el tren del pueblo", para el que ha reclamado una inversión masiva.

Por su parte, Patxi López ha ironizado con que Muñoz estaba haciendo campaña por el PSOE y ha sostenido que "ser de izquierda siempre ha sido mucho más difícil que ser de derechas". Además, ha acusado al PP de votar hasta en cuatro ocasiones contra la revalorización de las pensiones y de rechazar las subidas del salario mínimo, mientras que Muñoz le ha recordado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero tenía un plan privado de pensiones.

Rufián, a Muñoz: "No tengo ni puñeteras ganas de que usted sea ministra"

La portavoz 'popular' también ha acusado a Rufián de seguir apoyando al PSOE pese a sus críticas y le ha preguntado si quería ser su portavoz y de "tragarse la corrupción" socialista. "Yo no tengo ni puñeteras ganas de que usted sea ministra", le ha contestado el dirigente de ERC, a lo que Muñoz ha replicado: "Menudo progresista es usted, Rufián".

Por último, Emilio Delgado, de Frente Amplio, ha cuestionado que PP y Vox puedan dar "lecciones" de moralidad tras mencionar el 11M, el Prestige, Angrois, la dana, los incendios y las residencias de Madrid.

Asimismo, ha criticado sus propuestas de reducción de impuestos y gasto militar, al considerar que acabarían perjudicando a autónomos y asalariados, y ha defendido una transición energética justa frente a quienes niegan las políticas verdes.

En otro momento del debate, Ester Muñoz ha vuelto a responsabilizar al PSOE y sus "cómplices" de los casos de corrupción por haber permitido la continuidad de Pedro Sánchez, lo que ha desatado nuevas protestas entre los portavoces de izquierda. "Cálmense, cálmense. Todos contra mí. Yo si fuera de izquierdas probablemente les diría que son machistas. Como soy derechas les digo: tranquilos, vengan de uno en uno que tengo para todos", ha respondido.

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