Las fotos en la que aparece el candidato del PP para las elecciones de este 23J, Alberto Núñez Feijóo, junto con el narcotraficante Marcial Dorado en un yate le persiguen durante esta campaña. Desde la izquierda, especialmente la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, le piden que expliquequé relación tenía con el narco y no se creen que no supiese a qué se dedicaba.

"Todos sabíamos en Galicia quién era Marcial Dorado, un narcotraficante de marca mayor en el mundo y su amistad con él no era una pequeña amistad", le ha insistido la gallega. También el líder socialista, Pedro Sánchez, ha calificado de "inquietantes" estas "relaciones tan estrechas" con el narcotraficante.

Sobre este tema le han preguntado a Feijóo en una entrevista en la cadena 'Cope', a tan solo 48 horas de la cita electoral. El 'popular' ha explicado lo que sucedió con esta foto y se remonta a 2009. "Recuerdo con exactitud que iba hacia un mitin y me llama el secretario general de mi partido diciéndome que había tenido una conversación con el PSOE, y le habían dicho que como no bajase el tono iban a sacar unas fotos con un narcotraficante. En aquel momento era contrabandista, me refiero a cuando yo le conocí. Había sido contrabandista, no narcotraficante".

Así ha reconocido que ya sabía que había sido contrabandista cuando le conoció. Por aquel entonces, cuando Feijóo y Dorado veraneaban juntos, hacía años que se sabía que Dorado operaba como jefe de una de las principales organizaciones de contrabandistas de tabaco. En 1992, por ejemplo, 'El País' publicaba que Marcial Dorado había sido detenido com un alijo de cinco millones de cajetillas de tabaco. Las fotos en las que el político aparece junto a él son de los años 1995 y 1996.

Pero la afirmación que hace este viernes Feijóo no es nueva. En una entrevista en 2018,en el programa de Salvados, el periodista Jordi Évole le preguntó por esas fotografías. Aseguró entonces el 'popular' que dio explicaciones "pormenorizadas" y reconoció que las fotos, publicadas por 'El País, eran "difíciles de explicar".

"Cuando le conocí no sabía nada sobre su pasado ni sobre su actividad, ni a qué se dedicaba ni en qué podía estar involucrado", afirmó entonces, arguyendo que si lo hubiese sabido no se habría dejado hacer fotos con él ni habrían ido a comer juntos. "En ningún caso tenía información".

Fue entonces cuando añadió que sí sabía que se había dedicado al contrabando de tabaco: "Es evidente que en Galicia sí se sabía que había personas que se habían dedicado al contrabando de tabaco. Esos sí lo sabía, pero alguna relación o asunto pendiente con la justicia, jamás tuve conocimiento".

Años después, Jordi Évole entrevistaría a Marcial Dorado en Lo de Évole, donde se mostró dolido de que Feijóorenegase de la amistad que tenía con él.

Dice que es "cansino" que le pregunten por él

Son más los medios que en esta última semana han abordado la cuestión con Feijóo. En Al Rojo Vivo, el periodista Antonio García Ferras le preguntó también por su relación con el narcotraficante y el del PP dijo que era un "asunto" ya "cansino", intentando restar importancia a las dudas que lanzan desde la izquierda.

Feijóo justificó en este programa que no supiera hasta tiempo más tarde que estaba relacionándose con un narcotraficante porque "ahora es más fácil saber cosas porque hay Internet".