Yolanda Díaz ha vuelto a pedirle a Alberto Núñez Feijóo que explique cuál era su relación con el narcotraficante gallego Marcial Dorado. "Las madres que luchan contra la droga siguen exigiendo conocer la verdad", ha asegurado.

La líder de Sumar ha indicado que, si no tiene nada que ocultar, no entiende "por qué no lo aclara", recalcando que las explicaciones que dio en una comparecencia en Galicia cuando salió a la luz una fotografía suya junto al narcotraficante, no fueron suficientes. "Fue un rosario de despropósitos", ha señalado.

Por tanto, Yolanda Díaz le ha exigido a Alerto Núñez Feijóo que se pronuncie sobre este asunto. "Si no tiene nada que ocultar, sería bueno que lo aclarara", ha reconocido, dejando claro que ella, a pesar de ser más joven en ese momento, tenía claro quién era Marcial Dorado.

Una entrevista en la que no ha dudado en mostrarse contundente a la hora de referirse al líder de los populares, acusándole de hacer "de la mentira el arte de gobernar".