Alberto Núñez Feijóo ha calificado de "cansino" que le pregunten por su relación con el narcotraficante Marcial Dorado. Así se ha expresado el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno el 23J en una entrevista concedida a Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo, programa en el que ha señalado que lleva "toda" su carrera política "con este asunto" al que ha intentado restar importancia ante las dudas presentadas por la izquierda.

"Todas las explicaciones de lo que ha ocurrido y esas fotos de hace 30 años las he dado en el Parlamento Gallego", se ha limitado a decir el líder de los populares, a lo que García Ferreras le ha preguntado: ¿sabía en el momento de aquellas fotos que era un narco? Feijóo lo ha negado, defendiendo que "en aquel momento (Dorado) no tenía ninguna acusación por ello"; acusaciones de las que se enteró, dice, después.

En este sentido, Feijóo ha justificado que no supiera hasta tiempo más tarde que estaba relacionándose con un narcotraficante porque "ahora es más fácil saber cosas porque hay Internet". Así, ha zanjado esta cuestión aseverando que "los gallegos conocen bien lo que pasó", y añadiendo: "Todas las veces que me presenté me dieron su confianza".