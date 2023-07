"En aquel momento no tenía ninguna acusación por ello". "Hasta que yo le conocí, este señor no tenía ninguna causa en relación con el narco". Son los argumentos que Alberto Núñez Feijóo ha esgrimido en Al Rojo Vivopara defender que desconocía que Marcial Dorado era narcotraficante cuando ambos mantenían una relación personal. Sin embargo, la realidad es que estas afirmaciones no se sostienen.

Y es que las famosas imágenes del candidato del PP de vacaciones junto a Dorado, publicadas por el diario 'El País' en 2013, corresponden al verano de 1995 y cinco años antes de que se tomaran, Marcial Dorado fue detenido en el marco de la'Operación Nécora', el primer gran golpe al narcotráfico en Galicia.

Fue en 1990, tal y como recuerda Antonio Maestre en este artículo para laSexta.com. Aquella investigación, recuerda el periodista, tenía como objetivo probar la conexión de capos gallegos con el cártel de Medellín.

Marcial Dorado fue detenido, pero no procesado, y se le puso en libertad casi de inmediato porque ni el juez Baltasar Garzón ni el fiscal pudieron corroborar las acusaciones que los dos arrepentidos de la operación hicieron contra él. Uno de ellos, escribe Maestre, declaró que era destinatario de una partida de 14.000 kilos de hachís.

Aunque entonces se libró de ser condenado, lo cierto es que de la noticia se hicieron eco los medios de comunicación de la época, por mucho que Feijóo haya argumentado en su entrevista con Antonio García Ferreras que "ahora es más fácil saber cosas porque hay Internet" pero que "en aquel momento no". De hecho, se publicó en la 'La Voz de Galicia', tal y como Jordi Évole recordó al ahora líder del PP cuando le entrevistó en 2018 en Salvados.

Los problemas de Dorado con la Justicia, en todo caso, se remontan a incluso antes, puesto que se vio implicado en el caso 'Peseta Connection', relativo al contrabando de tabaco, en 1989. En cualquier caso, su primer procedimiento por narcotráfico llegaría con el caso del barco South Sea: tras una operación en 2003, fue condenado por la Audiencia Nacional en 2009 y por el Tribunal Supremo en 2011.

