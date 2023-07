El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene una "deuda con los españoles, que es la deuda de la verdad" a la hora de explicar la relación que mantuvo con el narcotraficante Marcial Dorado, que ha calificado como "inquietante". Así se ha expresado el candidato del PSOE al 23J en una entrevista concedida a Al Rojo Vivo en la que ha cargado duramente contra su rival político a cuenta de esta polémica.

Sánchez ha lamentado que el líder del PP haya "perdido una oportunidad de aclarar realmente" la relación que mantuvo con Dorado y que las excusas que expuso Feijóo en una entrevista anterior, asegurando queno sabía que Dorado era narcotraficante porque "no había internet o Google", son "mentiras" que "caen por su propio peso".

En esta línea, y ante las preguntas de Ferreras, Sánchez ha detallado que no sacó a relucir este asunto en el 'cara a cara' que mantuvo con Feijóo en Atresmedia porque su apuesta en esta campaña electoral ha sido en todo momento la de hablar "en positivo", pero ha insistido en que son "inquietantes esas relaciones tan estrechas" con Dorado.

En otro momento de la entrevista, el presidente del Gobierno ha denunciado que Feijóo no quiso asistir al debate a tres desarrollado este miércoles en RTVE para "no hacer frente a la montaña de mentiras que soltó en el debate en Atresmedia"; también porque "no se quiere hacer la foto con su pareja de baile".