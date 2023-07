La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha intensificado sus críticas al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la recta final de la campaña electoral del 23J. La vicepresidenta segunda se ha mostrado tajante a la hora de afirmar que le gustaría que el líder de los populares explicase cuál era su relación con Marcial Dorado.

"Hace 10 años yo estaba en el parlamento gallego cuando se hizo pública esta relación que todavía hoy no se ha aclarado. Feijoo tiene 10 años más que yo y yo me acuerdo muy bien de lo que pasaba en Galicia con las madres que luchaban contra la droga", ha asegurado en una entrevista que ha concedido a 'Cadena Ser'.

Yolanda Díaz ha indicado que ella en ese momento ya sabía quién era Marcial Dorado, por lo que está convencida de que Feijóo también tenía que saberlo. "Su amistad con él no era una pequeña amistad, era íntima", ha reiterado, destacando que, si no tiene nada que ocultar, debería explicar cuál era su relación con un narcotraficante.

"Si cualquier persona progresista hiciéramos lo que Feijóo, no les digo lo que nos caería", ha indicado. Además, ha recordado que Feijóo ha defendido que no debe gobernar alguien que miente, algo con lo que está completamente de acuerdo. "Lo que afirma es verdad, pero se lo tiene que aplicar a sí mismo", ha destacado, haciendo referencia a las veces que no dijo la verdaddurante su 'cara a cara' con Sánchez.

Una idea que también ha defendido durante un mitin en Madrid junto al grueso de la lista de Sumar. Durante su discurso, Díaz ha cargado duramente contra Feijóo al que ha acusado de "tener miedo" a debatir con ella y le exige que dé la cara y acuda al debate que organiza RTVE para los cuatro principales candidatos.

En este mitin Díaz se refirió a esta relación como "una de las más peligrosas de la historia de la democracia", como cuando entregó en su etapa en Galicia astilleros a Pemex, sus "amigos mexicanos" que acabaron todos imputados.

"Explíquenos qué hacía usted con Marcial Dorado cuando toda España sabía quién era Marcial Dorado (...) explíquenos sus relaciones con el narcotráfico", ha apostillado.

Un acto en el que la líder de Sumar también ha asegurado que Feijóo pertenece al PP de la "corrupción y de los sobresueldos" y que su presencia en ese debate debería servir para esclarecer, como le ha demandado el presidente del Senado, si tiene un "sobresueldo", que debe ser "sonrojante" dado que es una "vergüenza" que todavía no lo haya hecho público.