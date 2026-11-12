Los 'streamers' cargan contra Abascal tras su plantón a Jordi Wild y piden a sus seguidores que no voten a Vox: "Es un partido lleno de retrasados"

El contexto El partido de ultraderecha exigió a pocos días de la grabación de la entrevista cambios sobre las condiciones de la entrevista y tener el control de lo que se iba a publicar.

Vox ha cancelado la entrevista de Santiago Abascal con el youtuber Jordi Wild, generando descontento entre los streamers que suelen apoyar al partido. El Xokas, con casi cuatro millones y medio de seguidores, criticó duramente a Abascal, acusándolo de censura y advirtiendo que no se debe votar por su partido. Javi Cabello y otros influencers también expresaron su desilusión, calificando la decisión como un intento de controlar el contenido de Wild. AuronPlay, con más de 17 millones de seguidores, sugirió que Abascal temía quedar mal en la entrevista. La justificación de Vox, que implicaba a Pedro Sánchez, no ha convencido a nadie.

La estrategia de Vox de cancelar la entrevista de Santiago Abascal con el youtuber Jordi Wild, que tiene casi 7,5 millones de suscriptores en YouTube, ha salido como esperaba. Tras su plantón de última hora, los streamers habitualmente afines al partido ultra están mostrando su enfado y decepción en redes sociales.

Un ejemplo es El Xokas, que delante de sus casi cuatro millones y medio de seguidores, ha acusado a los de Abascal de censores. "No podéis votar a este partido, es un partido lleno de retrasados mentales, no podéis votarles. (...) Si toman esa decisión, qué no van a hacer en el Gobierno", ha afirmado en un directo.

Javi Cabello, con cerca de 400.000 seguidores, ha reprochado que lo que han hecho es "básicamente decirle a Jordi lo que puede publicar". Unas afirmaciones que casi son las más suaves de lo proferido por los influencers que normalmente les defienden.

"Abascal, que sepas que has perdido mi voto. Eres un mierda, un mentiroso, en mi vida nadie me ha decepcionado más que tú. Eres un cabrón", ha lanzado la cuenta 'Desmontando el relato'.

Rickyedit, con más de cuatro millones de seguidores, le ha preguntado: "¿Cómo cojones te parece una buena idea cancelar algo que ya está hablado?". "Es de sinvergüenza", ha añadido.

Público masculino y joven

La comunidad de estos influencers, que mayormente es el público masculino de entre 16 y 35 años, ahora se hace preguntas. Todo ello, a pesar de que Vox ha intentado minimizar el daño con un bulo conspirativo.

En redes sociales rápidamente han circulado mensajes de que Abascal ha cancelado la entrevista porque Jordi Wild la había preparado con el equipo de Pedro Sánchez. Sin embargo, esta justificación ya no ha convencido a nadie.

AuronPlay, con más de 17 millones de seguidores, ha asegurado que lo ocurrido es que "ahora que estoy reforzado, voy a ir a Jordi Wild, me va a dejar mal durante dos horas y la voy a cagar, con lo cual prefiero no ir". "Por ahí tienen que ir los tiros", ha opinado. Todos ellos repiten en tromba "es una cagada" del líder al que hasta ahora solo elogiaban.

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