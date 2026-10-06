Escolar explica la "intrahistoria" de cómo y cuándo Sánchez decidió convocar elecciones: "La decisión arranca el jueves por la tarde"

El periodista y director de elDiario.es, el medio que publicó el viernes que Sánchez barajaba convocar elecciones este 29 de noviembre, como finalmente ha sido, explica qué llevó al presidente a tomar esta decisión.

elDiario.es fue el primero en publicar el viernes por la mañana, antes de la votación de los decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados, que el presidente del Gobierno estaba barajando adelantar a este 29 de noviembre las elecciones. Finalmente, así ha sido y este lunes, Pedro Sánchez ha anunciado que los españoles volverían a las urnas ese último domingo de noviembre.

Su director Ignacio Escolar explica en El Objetivo cómo fue esa intrahistoria, cómo el presidente decidió realmente convocar elecciones. "El presidente llama al rey el domingo por la tarde y le anuncia que al día siguiente va a convocar elecciones".

Ahora bien, volviendo de nuevo al viernes, cuando finalmente los decretos de vivienda no han salido adelante, Escolar señala un "dato interesante" que tiene que ver con la movilización en Sol.

"Hubo un momento la tarde del viernes en el que circuló a través de redes sociales un bulo, que se tragaron algunos medios: la idea de que la acampada de Sol se iba a levantar y que se iban ya a su casa. Hubo un momento de mucha confusión en la que empezó a circular el rumor y mucha gente se pensó, entre otros, el equipo de Moncloa, que podía ocurrir eso", explica el periodista.

Tal como detalla, "hubo un momento de cierta confusión y no tanto de cambio de decisión, pero sí de dudas, de decir, ojo, a ver qué pasa aquí, si de repente estamos pensando que existe un movimiento ciudadano potente y de repente desconvocan de un día para otro, no puede ser tan potente".

Ahora bien, "la decisión de convocar elecciones arranca el jueves por la tarde, cuando descubre el presidente del Gobierno que Junts, que les había dicho que sí, de repente les dice que no, a pesar de que el mismo miércoles, cuando se aprueba el decreto, Junts presume de que es el decreto Junts", explica Escolar, concluyendo la importancia del apoyo, según las encuestas, a los dos decretos de vivienda: "El apoyo al decreto, incluso a los dos decretos, es abrumador entre la población española".

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