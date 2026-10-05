Escolar, sobre el adelanto electoral del 29N: "Esta ha sido la primera y única vez que en esta legislatura Sánchez se ha planteado un adelanto electoral"

El periodista Ignacio Escolar, director de elDiario.es, fue el primero en publicar el viernes, 2 de octubre, tras saber que Junts tumbaría los decretos, que el presidente barajaba un adelanto electoral para el 29 de noviembre, como finalmente ha sido.

Este viernes, 2 de octubre, antes de la votación oficial en el Congreso de los Diputados sobre los dos reales decretos, pero sabiendo ya que Junts no iba a aprobarlos, el elDiario.es, periódico que dirige el periodista Ignacio Escolar, abrió la portada asegurando que Pedro Sánchez barajaba un adelanto electoral para este 29 de noviembre. Finalmente, así ha sido: este mismo lunes, el presidente del Gobierno ha anunciado elecciones generales para ese último domingo de noviembre.

"Os la jugasteis, dijisteis que el 29 de noviembre habría elecciones anticipadas y ha habido un hermetismo durante este fin de semana brutal, que nadie sabía si iba a convocar o iba a dar marcha atrás...", le preguntaba Antonio García Ferreras.

"Si nosotros publicamos ese titular en la portada del diario, abriendo el periódico, no lo hacemos tirando un dado, lo que contábamos era al 100% cierto", afirma Escolar. En aquel momento, explica, "el presidente del Gobierno ya estaba decidido a convocar, estaba debatiendo internamente con su equipo si abría la convocatoria electoral".

Ya en ese momento, añade el periodista, "estaba más a favor la decisión de convocar que la propia fecha, pero también en ese momento la fecha más probable era la que dábamos, el 29 de noviembre, la que finalmente ha sido".

De este modo, "creo que ha cambiado relativamente poco esa decisión que ya estaba bastante avanzada el jueves por la noche, a la que finalmente se ha producido", señala contundente Escolar. En aquella consulta que ha hecho el presidente, ministros, alcaldes y gente del PSOE y del sector socialista le decían al presidente que convocase.

Y en eso, subraya Escolar, "creo que ha influido mucho precisamente nuestra exclusiva, porque normalmente estas decisiones se suelen guardar como un conejo en la chistera y aparecen de repente en el debate público".

De hecho, recuerda que fue así "cuando convoca de imprevisto con la famosa 'foto de Colón' y fue así cuando sorprende a todo el mundo convocando después de la derrota electoral en las autonómicas y municipales en 2023".

Y en esta ocasión, "que nosotros, que elDiario.es, hayamos destapado que estaba ese debate abierto de verdad por primera vez, porque se ha publicado un montón de veces que Sánchez estaba pensando en convocar y no es verdad, esta es la primera y única vez que de verdad en esta legislatura el presidente del Gobierno se lo ha planteado y al final ha decidido convocar elecciones, ha influido en ese periodo de escucha", concluye Escolar.

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