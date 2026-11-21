Los detalles Durante semanas, el equipo del candidato 'popular' preparó un dossier de 400 folios con críticas al Gobierno que memorizó entre mítines.

Alberto Núñez Feijóo fue considerado ganador del cara a cara gracias a su estrategia de ataque directo, respaldada por un exhaustivo estudio de más de 400 folios con críticas al Gobierno. Desde el inicio, Feijóo mostró determinación al confrontar a su rival, Pedro Sánchez, utilizando datos y nombres propios para acorralarlo en varias ocasiones. A pesar de interrumpir a Sánchez en algunos momentos, Feijóo mantuvo la calma, incluso bromeando con su equipo antes del debate. Esta tranquilidad, según Toni Aira, profesor de Comunicación Política, le otorgó confianza y fuerza, proyectando una imagen sólida para atraer a los votantes indecisos.

Muchos han dado a Alberto Núñez Feijóo como ganador del cara a cara. Su estrategia fue, desde el principio, ir al ataque con nombres propios, cifras y alguna media verdad que, parece, le funcionaron. Y si lo hizo fue después de una gran preparación con más de 400 folios estudiados.

Porque desde que se sentó en la mesa frente a su rival y abrió sus apuntes, Feijóo tenía claro cuál era su estrategia. Durante semanas, el equipo del candidato 'popular' preparó un dossier de 400 folios con críticas al Gobierno que memorizó entre mítines.

Lanzó datos, algunos ciertos, y también apelaba directamente a su rival hasta acorralar a Sánchez en algunas situaciones. "Al final Feijoo no deja de ser el aspirante y eso se tiene que demostrar y lo demuestras con ganas de decir tu opinión, era obligación", explica Toni Aira, profesor de Comunicación Política en la UPF-BSM.

Aunque a veces lo hizo interrumpiendo hasta agotar a Sánchez. Según relata su entorno, Feijóo se mostró tranquilo el día del debate, llegando a dormir la siesta y a bromear por WhatsApp con sus colaboradores con el tan famoso 'Anotop At'.

"Eso no solo proyecta confianza, sino que se la atribuye, le relaja la tensión de la campaña, dándole una fuerza que no tenía antes", detalla Toni Aira, profesor de Comunicación Política en la UPF-BSM.

Una tranquilidad que trasladó al cara a cara reflejando lo estudiado que ahora debe proyectar en busca del voto de los indecisos.

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