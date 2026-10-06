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Así se protege el voto por correo: de la triple identificación, al correo certificado y al escrutinio público de los propios representantes políticos

¿Por qué es importante? Los expertos defienden que "es imposible que haya algún problema de fiabilidad" en el proceso del voto por correo. Detallamos el paso a paso y las claves de seguridad.

Un ticket de turno de voto por correo en una oficina de Correos. Foto de archivo

El fantasma del pucherazo electoral agitado por la derecha y la ultraderecha en el voto por correo se topa con la realidad. Un paso a paso 'blindado' para votar por correo en el que los expertos defienden que "es imposible que haya algún problema de fiabilidad" en el proceso.

El primer filtro de seguridad llega ya con el primer paso. Para solicitar el voto por correo es necesario identificarse. Con DNI si se hace en una oficina de Correos o con el certificado digital si se pide de forma telemática en la web.

Hecho esto, el solicitante recibe personalmente a través de correo certificado las papeletas y los sobres electorales, junto con el certificado de la inscripción en el censo electoral. Un correo certificado que solo se puede recibir en persona y después de mostrar la identificación de nuevo (DNI).

Si no se está en el domicilio, solo se puede recoger ese sobre certificado en persona en la oficina de Correos correspondiente. De nuevo mostrando el documento identificativo.

Y llegamos al último paso: depositar el voto. En este caso solo existe una manera, hay que acudir en persona a una oficina de Correos e identificarse por tercera vez. El voto se entrega en el sobre preparado, cerrado. Nadie sabe lo que vota cada solicitante. Lo que haría muy difícil una manipulación a favor de alguno de los partidos.

Y para rematar el envío, de todos esos votos lo supervisan las Juntas Electorales, formadas normalmente por jueces. Y su escrutinio es público, porque se abren en las mesas electorales, delante de los propios representantes de cada partido políticos y apoderados.

Por eso, expertos y trabajadores que participan en todos estos exhaustivos trámites defienden que es imposible que haya algún problema de fiabilidad en el proceso.

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