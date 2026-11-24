¿Qué están diciendo? La candidata de Frente Amplio defiende que el problema de la vivienda no es falta de oferta, sino un mercado "alterado" en el que hay "un acaparamiento de viviendas".

En el debate de laSexta, la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, propuso expropiar viviendas de fondos buitre y pisos turísticos para alcanzar el millón de viviendas que el PP prometió construir. Colau argumentó que hay 400.000 pisos en uso turístico y 600.000 en manos de grandes especuladores, lo que permitiría convertirlos en alquiler social sin necesidad de construir. Según Colau, el problema no es de oferta, sino de acaparamiento por grandes tenedores, lo que genera inseguridad jurídica para ciudadanos que enfrentan desalojos, como el caso de Maricarmen.

La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha defendido este martes en el debate de laSexta con el Xavier García Albiol (PP) la expropiación de viviendas de fondos buitre y pisos en uso turístico para alcanzar ese millón de viviendas que el PP ha prometido construir.

"¿Sabe cómo conseguir ese millón de viviendas rápidamente? 400.000 pisos están en uso turístico, 600.000 están en manos de grandes propietarios, grandes especuladores y fondos buitre. Expropiando, tenemos un millón de viviendas que no hay que construirlas, que se tarda mucho, sino que podemos pasarlas al alquiler social", ha defendido.

Colau ha afirmado que no hay un problema de oferta, sino que "el mercado está alterado y hay un acaparamiento de viviendas" por parte de grandes tenedores.

"Inseguridad jurídica es lo que sufren miles de ciudadanos que ven que los fondos buitre campan a sus anchas, compran edificios enteros y echan a la gente como sucedió con Maricarmen. Gente que ha pagado siempre su alquiler y que esa es su casa. Eso sí que es inseguridad", ha aseverado.

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