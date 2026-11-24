La candidata de Frente Amplio ha explicado que el problema de la vivienda ya "era la máxima preocupación de la ciudadanía" por aquel entonces.

Xavier García Albiol y Ada Colau se han retrotraído a hace casi 20 años durante un momento del cara a cara en laSexta para hablar de la vivienda. Y durante ese ejercicio, el alcalde de Badalona le ha espetado a la candidata de Frente Amplio que okupara una vivienda, a lo que ella le ha respondido que había "miles de familias estafadas por las políticas del PP".

Todo ha comenzado cuando la exalcaldesa de Barcelona le ha preguntado a su adversario político dónde estaba en los años 2007-2008: "Pues yo trabajando en mi ciudad, no estaba okupando viviendas".

"Usted era representante del Partido Popular en 2007-2008 y usted dice que el problema de la vivienda es de los últimos años. Yo le digo que no", ha retomado Colau.

"Y yo le digo que en el 2007-2008, cuando usted era político del Partido Popular, yo era activista por el derecho a la vivienda y estaba en la calle y estaba cerca de los problemas reales de la gente. Y fue entonces cuando fundamos la plataforma de afectados por la hipoteca", ha proseguido.

Además, Colau ha apuntado que ya entonces la vivienda "era la máxima preocupación de la ciudadanía porque cientos de miles de familias, por culpa de las políticas del Partido Popular, fueron estafadas por los bancos, se hipotecaron, las echaron de sus casas y encima les reclamaban la deuda": "¿Usted sabe la preocupación que fue eso para las familias afectadas?".

A este argumento, García Albiol le ha preguntado si había okupado un bloque de pisos en el año 2007, a lo que Colau ha reconocido que participó en el Movimiento por el Derecho a la Vivienda en Barcelona, "que entre otras muchas acciones recuperó viviendas que estaban vacías en manos de bancos o de grandes propietarios para pedirle a la administración que las alquilaran y que las personas no fueran expulsadas".

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