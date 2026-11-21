¿Qué ha dicho?"Si salieron tan rápidamente todos los socios -Frente Amplio, Esquerra y demás- a criticar la posición de Pedro Sánchez, puede ser que no les gustara el debate, pero lo que necesitaban también era desgastar al presidente porque se están dando cuenta de que se los está comiendo vivos", reflexiona Morodo.

Frente Amplio depende mucho de lo que Compromís consiga en Valencia pero los 'tracking' no auguran un buen escenario para ellos. "No pinta bien" para ellos, comenta Carmen Morodo, subdirectora de La Razón, en Al Rojo Vivo. No llegan a los 10 u 11 diputados en el mejor de los casos, apunta Inés García Carballo.

"Si salieron tan rápidamente todos los socios -Frente Amplio, Esquerra y demás- a criticar la posición de Pedro Sánchez, puede ser que no les gustara el debate, pero lo que necesitaban también era desgastar al presidente porque se están dando cuenta de que se los está comiendo vivos", reflexiona Morodo.

A pesar de ello, recalca que tanto a izquierda como a derecha se piensa que Sánchez perdió el debate, aunque tampoco tiene claro que eso vaya a tener un efecto directo en el voto de cara a las elecciones del 29N. "A los indecisos los convences defendiendo tu legado, un proyecto de futuro y contestando a las cosas que te dice el líder de la oposición, porque si bajas la cabeza, estás prácticamente dándole la razón y asumiéndolo", comenta.

Por ello, la periodista opina que el PSOE tiene que seguir movilizando a la izquierda con los argumentos que Sánchez "no dio durante el debate". "Eso es lo que vamos a ver en los próximos mítines y en el debate a cuatro", pronostica.

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