Los detalles El líder de Vox, que dijo que no iba a ver el debate, ahora ha dicho que está feliz y lo ha celebrado como si hubiese sido él el que se puso a debatir contra el candidato socialista. Desde la izquierda, Mónica García (Frente Amplio) ha señalado que lo de este jueves demuestra que el PSOE no puede llegar solo.

Tras el debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, diversos líderes políticos han expresado sus opiniones. Santiago Abascal, de Vox, celebró el desempeño de Feijóo, a pesar de no haber visto el debate, destacando que el líder del PP logró evidenciar las corrupciones de Sánchez. Desde la izquierda, Mónica García y Ada Colau del Frente Amplio criticaron la falta de contundencia de Sánchez, subrayando que el PSOE no puede ganar sin el apoyo de otros partidos. Gabriel Rufián de ERC opinó que Feijóo se impuso en el debate, mientras que Ione Belarra de Podemos criticó el formato bipartidista, coincidiendo en la necesidad de un cambio en España.

Tras el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, el resto de partidos se han puesto este viernes ha analizarlo. El líder de Vox, Santiago Abascal, que dijo que no iba a ver el debate, ahora ha dicho que está feliz y lo ha celebrado como si hubiese sido él el que se puso a debatir contra el candidato socialista. Ha dicho que el líder del PP consiguió sacarle los colores. Desde la izquierda, Mónica García (Frente Amplio) ha señalado que lo de la noche de este jueves demuestra que el PSOE no puede llegar solo y, ha dicho, no pueden ganar sin ellos.

Pese a no haber estado en el debate, Abascal no ha podido ocultar cierta alegría. "Celebro como si fuera yo mismo el que lo hace, que se ponga a Pedro Sánchez colorado recordándole todas las corrupciones, yo celebro que en horario de máxima audiencia se le señale como capo de una mafia, yo lo celebro como si fuera yo mismo", ha expresado.

Ada Colau, candidata a la Presidencia de Frente Amplio, no ha quedado tan satisfecha. "Una decepción al ver que el presidente Sánchez bajaba los brazos frente a las mentiras, los bulos las provocaciones y los insultos de la derecha y a la extrema derecha", ha manifestado, y ha agregado que fue "especialmente decepcionante" que en el cara a cara "no se diera respuesta a la principal preocupación de la ciudadanía, la vivienda que ahora mismo es un clamor".

La ministra de Sanidad se ha mostrado en Metafuturo de acuerdo con Colau. "Echamos de menos la contundencia y echamos de menos la valentía a la hora de defender" el modelo social "frente a las mentiras y la falta de proyecto del señor Feijóo", ha afirmado. Desde Frente Amplio han hecho hincapié en la importancia de su presencia. "El PSOE solo no llega y, por tanto, nuestro papel es absolutamente imprescindible", ha apuntado por su parte Ernest Urtasun, ministro de Cultura.

Alberto Ibáñez, de Compromís, ha respaldado esta opinión. "Un Feijóo desaforado pero un Pedro Sánchez incapaz de defender la postura que le exige el electorado progresista", ha compartido.

Mientras, el candidato de ERC, Gabriel Rufián, lo tiene claro: "Sánchez estuvo mal preparado o estuvo mal asesorado". "Cuando todo el mundo comparte lo mismo, que Feijóo se lo comió", ha añadido, y ha rematado afirmando que cree "que lo que Feijóo sí que hizo fue ganar votos de Vox".

Emilio Delgado, de Frente Amplio, ha afirmado que Sánchez "no estuvo muy fino", y ha añadido que "fue un debate muy de los años 90, muy bipartidista". Lo mismo ha opinado Ione Belarra (Podemos), quien ha resaltado que tanto PSOE como PP "representan a un país que ya no existe, un país en blanco y negro, un país bipartidista". Eso sí, en lo que todos coinciden es en que España necesita un cambio.

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