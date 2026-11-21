Respecto a Feijóo, la subdirectora de 'La Razón' ha asegurado que el debate a cuatro es "especialmente delicado" para él.

Carmen Morodo ha señalado que "a partir de ahora" hay que tener en cuenta y valorar todos los movimientos que hacen todos los partidos a través de una clave principal.

"En el caso de la izquierda, Pedro Sánchez de Moncloa saben que su electorado, el electorado de izquierda, está muy movilizado y ese voto útil está muy movilizado a favor de Pedro Sánchez. ¿Dónde tiene el mayor problema? El mayor problema lo tiene y está situada, y esto además ya casi es estructural, es en esa franja que es entre los 700.000 y un millón de votantes, no se ponen de acuerdo todos los estudios demoscópicos, que se han fugado del voto del Partido Socialista y que miran al Partido Popular y a Vox", ha argumentado.

Además, ha destacado que esa fuga es mayoritariamente de hombres de mediana edad de la España "castellana": "Ahí es donde está centrado y creo que podremos explicar su posición en el debate, qué va a ocurrir en el debate a ocho y qué va a ocurrir en el debate a cuatro".

Respecto a Alberto Núñez Feijóo, Morodo ha apuntado que el debate a cuatro le parece "especialmente delicado": "Veremos el combate dialéctico de nuevo con Pedro Sánchez, pero lo que no hizo el presidente del gobierno en el debate a dos, yo no tengo ninguna duda porque es la única carta que le queda, es centrar toda su atención en lo que es esa pinza, ese posible Gobierno de coalición del Partido Popular y Vox".

"Y ahí Feijóo tiene que encontrar un punto, un equilibrio donde ni te sitúes completamente o seas el mimetismo con Santiago Abascal, pero que tampoco al voto de la derecha y de la derecha a la derecha diga 'pues a mí no me acaba de convencer Feijóo y me voy a ir con Vox'. Tienes que encontrar el equilibrio perfecto. Y a veces es muy difícil", ha concluido.

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