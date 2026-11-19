¿Qué ha dicho? Durante su participación en Metafuturo, el ministro ha asegurado que Puigdemont "ha dejado muy claro" que Junts abandona una "fingida equidistancia" con el PSOE para preferir a PP y Vox.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha calificado las declaraciones de Carles Puigdemont en 'El Mundo' como "bastante irrelevantes", destacando que en Cataluña prevalece un clima de "indiscutible normalidad política, institucional y social". Bolaños asegura que España goza de "más cohesión territorial que nunca" gracias a las políticas del actual Gobierno de coalición. Además, Bolaños afirma que Junts ha dejado clara su preferencia por PP y Vox, abandonando la "fingida equidistancia" con el PSOE. El ministro defiende que nadie desea volver a la tensión vivida en 2017 en Cataluña.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado durante su participación en Metafuturo que las declaraciones de Carles Puigdemont este jueves en 'El Mundo' son "bastante irrelevantes", dentro de que en Cataluña ahora mismo impera, según el ministro, un clima de "indiscutible normalidad política, institucional y social".

Bolaños cree que España tiene hoy "más cohesión territorial que nunca gracias a políticas valientes" llevadas a cabo por este Gobierno de coalición. "Todo lo demás me parece irrelevante", ha apostillado Bolaños.

Antes de su intervención en el foro de Atresmedia, donde ha sido entrevistado por los periodistas de laSexta María Llapart y José Yélamo, Bolaños ha declarado que el expresident de la Generalitat ha dejado "muy claro" que Junts ha abandonado una "fingida equidistancia" con el PSOE para preferir a PP y Vox.

Para Bolaños, esta entrevista de Puigdemont en 'El Mundo' es "muy esclarecedora". "Equidistancia ninguna, tienen muy claro a quién prefieren el 29N", opina el ministro, que cree que "hay quien estaba mucho más cómodo en el conflicto, el enfrentamiento y la tensión" y quizás "les va bien intentar resucitarlo".

Frente a esta posición, el ministro ha defendido la normalidad en Cataluña y que "nadie quiere volver a esa tensión insoportable del año 2017".

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