Los detalles "Yo no he dicho que vaya a hacer un millón de viviendas públicas, yo lo que he dicho es que España necesita un millón de viviendas", dijo el líder del PP, según ha aclarado ahora el medio.

En los últimos días de la campaña electoral, se ha atribuido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, una frase que nunca pronunció. Se le acusó de prometer un millón de viviendas sociales, algo que él negó. Feijóo aclaró que afirmó que España necesita un millón de viviendas, pero no especificó que fueran públicas. El medio 'Politico' fue el responsable de esta confusión y rectificó la declaración al día siguiente. La promesa de construir un millón de viviendas en general sí está en el programa electoral del PP, que detalla medidas para lograrlo, como movilizar suelo público y privado y colaborar con administraciones.

En los últimos días de la campaña electoral se está utilizando contra el líder y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, una frase que en realidad nunca ha dicho. El 'popular' nunca ha negado haber prometido construir un millón de viviendas. Lo que sí negó fue haber prometido un millón de viviendas sociales.

El medio 'Politico' fue quien puso esa frase en su boca y quien ha acabado rectificando. laSexta ha accedido al audio y esto fue lo que dijo el líder del PP: "Yo no he dicho que vaya a hacer un millón de viviendas públicas, yo lo que he dicho es que España necesita un millón de viviendas".

'Politico' ha modificado, un día después, la respuesta publicada, añadiendo la palabra "públicas" a la expresión "un millón de vivienda". De esta forma, la respuesta corregida de Feijóo niega haber prometido la construcción de un millón de viviendas públicas, y no de un millón de viviendas en general, como figuraba en la versión inicial. El presidente del PP no estaba incidiendo en un cambio de relato.

La promesa de construir un millón de viviendas en general sí aparece expresamente en el programa electoral del PP, que incluye el compromiso de explícito de "construir un millón de viviendas".

El documento que recoge la propuesta, que figuraba también el programa de 2023, desarrolla las medidas para alcanzar ese objetivo, entre ellas la movilización de suelo público y privado, la colaboración con otras administraciones y la agilización de las licencias urbanísticas.

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