Carlos Cuerpo abrirá el debate de laSexta el próximo 13 de noviembre y cerrará el minuto de oro

Los detalles 'laSexta Debate: hablamos de lo que importa' acoge el primer debate a cuatro de campaña. Un encuentro que estará moderado por Ana Pastor y que tendrá lugar este viernes a partir de las 21:30 horas.

El próximo 13 de noviembre se celebrará en laSexta el primer debate a cuatro de la campaña para las elecciones generales del 29N. Participarán Pablo Bustinduy de Frente Amplio, José María Figaredo de Vox, Juan Bravo del PP y Carlos Cuerpo del PSOE. Moderado por Ana Pastor, el debate abordará temas como la vivienda y el coste de la vida. El orden de intervención se decidió por sorteo, siendo Carlos Cuerpo quien abrirá y cerrará el debate. La propuesta de laSexta sigue un modelo británico, garantizando flexibilidad y apertura en los temas, con asistencia de público en plató.

El próximo 13 de noviembre tendrá lugar el primer debate a cuatro de campaña para las elecciones generales del 29N en laSexta. Pablo Bustinduy, de Frente Amplio; José María Figaredo, de Vox; Juan Bravo, por el PP; y Carlos Cuerpo, del PSOE acudirán para tratar temas como la vivienda o el coste de la vida.

Eduardo Rubiño, de Frente Amplio; Borja Cabezón, del PSOE; María Martín, del PP; y Manuel Mariscal de Vox, han sido los representantes escogidos por los partidos para coger la bola que determinará el orden del debate.

Tras el sorteo, el orden ha quedado de la siguiente manera: Carlos Cuerpo será el encargado de abrir el debate y cerrará el minuto de oro; Pablo Bustinduy será el segundo en intervenir y penúltimo en hablar en el minuto final, José María Figaredo será el tercero y el segundo en la intervención final y Juan Bravo será el cuarto y el primero en el minuto de oro.

'laSexta Debate: hablamos de lo que importa' acoge el primer debate a cuatro de campaña. Un encuentro que estará moderado por Ana Pastor, quien cuenta con una amplia experiencia en la moderación de este tipo de encuentros en Atresmedia y en laSexta, este viernes a partir de las 21:30 horas.

Una cita en la que saldrán a relucir temas como el coste de la vida, los servicios públicos o la carga fiscal. Además, también se tratarán otros asuntos como la vivienda, haciendo referencia a los decretos de última hora.

El formato de debates propuesto por laSexta sigue el modelo habitual de los realizados en Reino Unido, que garantiza la flexibilidad y la apertura en los temas, siempre bajo el máximo interés periodístico e informativo y de servicio público.

La propuesta de la cadena, que contará con asistencia de público en plató, se basa en un modelo mixto en cuanto a temáticas, debatidas por los portavoces de los partidos.

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