Vox defiende la "prioridad nacional" y una "brutal reducción" de ministerios si llega al Gobierno

Imagen de archivo. El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé.

¿Qué ha dicho? Jorge Buxadé ha denunciado que el Estado social "que han construido nuestros mayores y nuestros padres está en una situación de colapso", recalcando que el dinero y los bienes públicos son "escasos" y hay que aplicar unos criterios.

Jorge Buxadé, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, ha anunciado que en unas posibles negociaciones con el PP, tras las elecciones generales del 29 de noviembre, se priorizará el concepto de 'prioridad nacional' y una significativa reducción del Estado, incluyendo una "brutal reducción de los ministerios". En declaraciones a RNE, Buxadé destacó que Vox abordará estos temas con el PP, como ya ocurre en gobiernos autonómicos compartidos. Criticó el estado actual del Estado social, argumentando que los recursos son limitados y deben gestionarse mejor. Además, abogó por una gran reestructuración administrativa y criticó el Ministerio de Igualdad, atribuyéndole un incremento en las agresiones sexuales. Finalmente, desvinculó el acuerdo en el Senado con futuras negociaciones gubernamentales, calificándolo de un acto de responsabilidad.

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha avanzado que el concepto de 'prioridad nacional' y una "reducción del Estado", con una "brutal reducción de los ministerios", estarán presente en unas hipotéticas negociaciones con el PP en el caso de que ambos partidos políticos sumen mayoría tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

En declaraciones a RNE, Buxadé ha defendido que Vox abordará la 'prioridad nacional' con el PP en las negociaciones de un hipotético gobierno de coalición, tal y como ha ocurrido en los ejecutivos autonómicos que ambas formaciones comparten. "Es una idea política de sentido común y es la garantía del Estado social", ha enfatizado.

El dirigente de Vox ha denunciado que el Estado social "que han construido nuestros mayores y nuestros padres está en una situación de colapso", recalcando que el dinero y los bienes públicos son "escasos" y hay que aplicar unos criterios.

"Hasta ahora se está aplicando el criterio de que el último que llega se lo lleva. Y nosotros entendemos que debe aplicarse otro criterio en el reparto de los bienes públicos que son, por desgracia, escasos", ha dicho Buxadé, que también ha defendido al "extranjero que reside, trabaja y contribuye" en España y que, por supuesto "ni comete delitos ni vive de las ayudas públicas".

Menos ministerios

Buxadé ha abogado además por una "brutal reducción de los ministerios y de todas las estructuras administrativas" del Gobierno de Sánchez que, según ha denunciado, ha batido "todos los récords de la historia" al haber colocado a gente con "contratos a dedos".

A su juicio, no se puede permitir que "la administración del Estado se haya multiplicado por mil" cuando "los españoles están sufriendo para llenar la cesta de la compra". "Hay que reducir el Estado, hay que gestionar mejor (...) el dinero de los españoles es de los españoles", ha reiterado, para insistir en defender una "gran reestructuración de los departamentos ministeriales", donde habrá que analizar "quién ha hecho cosas buenas y quién ha hecho cosas malas".

En relación con el Ministerio de Igualdad, que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quiere integrar "dentro de otros ministerios", Buxadé ha lamentado que este departamento, actualmente, "solo sirve para liberar violadores". "287% de incremento de las agresiones sexuales en estos tiempos de Pedro Sánchez, esta es la realidad que sufren las mujeres", ha señalado.

Por último, Buxadé ha desvinculado el acuerdo con el PP en el Senado con unas futuras negociaciones en el gobierno central. "Fue un acto de responsabilidad, de altura de miras, ante la coalición montada por Pedro Sánchez con la izquierda más extremista de Europa", ha apostillado.

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