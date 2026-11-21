La periodista ha subrayado en Al Rojo Vivo la importancia de este último fin de semana de campaña, en el que los partidos "lo van a dar todo": "El PSOE necesita recuperaqr el entusiasmo. Este fin de semana es muy importante".

Pilar Velasco ve un tono distinto en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el cara a cara. Así lo ha expresado en un programa especial de Al Rojo Vivo a ocho días de las elecciones generales. Asimismo, ha subrayado que ha visto "dos Sánchez", el "disociado" del debate contra Alberto Núñez Feijóo y el que fue después a la sede de Ferraz: "Era otra persona".

"Yo creo que vamos a volver a ver al Pedro Sánchez de la campaña, muy animada, muy movilizadora", ha añadido la periodista. De la misma manera, ha recordado que los mítines del PSOE están "hasta arriba de gente".

Es por ello que ha mencionado el acto de cierre de campaña de la semana pasada en Sevilla, o el de Valencia o Alcorcón: "El PSOE sí está llenando los mítines". "Pero eso no es indicativo de nada. También pasó el 28 de mayo, recordemos las autonómicas y los resultados fueron como fueron".

"Este fin de semana es importante porque es el último. Van a darlo todos los mítines de hoy en los mítines de mañana. El PSOE necesita recuperar un entusiasmo. Después del cara a cara había cierto consenso, incluso en el PSOE, de que no se sabía qué había hecho el presidente, cuál era el plan, cómo se había ejecutado y por qué lo había desplegado. Así que lo darán todo este fin de semana", ha sentenciado Velasco.

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