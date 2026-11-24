Los detalles Mientras el alcalde de Badalona apuesta por derogar las normas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, que considera que han "creado inseguridad jurídica a los propietarios de pisos"; Colau ha defendido la regulación del mercado como solución.

El precio del alquiler en España es un problema crítico, con ciudadanos gastando más de la mitad de su sueldo y compartiendo piso. En el último debate de laSexta para el 29N, Ada Colau y Xavier García Albiol discutieron sobre este tema. Albiol, alcalde de Badalona, aboga por derogar las normas del Gobierno de Sánchez, alegando que generan inseguridad jurídica para los propietarios, que en su mayoría son particulares. Critica que los inquilinos vulnerables puedan permanecer sin pagar. Colau, candidata del Frente Amplio, defiende la regulación del mercado, señalando que su ausencia ha permitido el dominio de grandes propietarios.

El precio del alquiler es uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los ciudadanos españoles. En muchos casos, tienen que invertir más de la mitad del sueldo hasta para acabar compartiendo piso. Sobre este tema han debatido en la noche de este martes Ada Colau y Xavier García Albiol en el último cara a cara en laSexta de esta campaña para el Xavier García Albiol.

Mientras el alcalde de Badalona apuesta por Xavier García Albiol de Pedro Sánchez, que considera que han "creado inseguridad jurídica a los propietarios de pisos"; Colau ha defendido la regulación del mercado como solución.

Porque en este cara a cara, Albiol ha defendido que para "que vuelva a haber un mercado de alquiler en España, lo que no podemos hacer es crear inseguridad jurídica a los propietarios de los pisos". Según ha dicho, el 94% de los propietarios de los pisos son personas particulares que tienen una o dos viviendas "que lo han conseguido con los ahorros".

Ha criticado que el Gobierno de Sánchez haya permitido que, "automáticamente, las personas que se declaran vulnerables pueden seguir estando de alquiler sin pagar al propietario". "Eso es una auténtica barbaridad" que está bloqueando el acceso a la vivienda, ha defendido el del PP.

La candidata a las elecciones del 29N por Frente Amplio, Ada Colau, no ha podido estar más en desacuerdo con Albiol. Porque el representante del PP en este debate hasta ha justifica no querer bajar los alquileres por la ley del mercado. Una idea que Colau ha desmontado con una frase: "La vivienda no son manzanas", es un derecho.

Para Colau y su formación, el principal problema de que sigan subiendo los alquileres es que, a diferencia de otros países europeos, en España "no ha habido regulación hasta hace muy poco". Un detalle clave que hace que "el mercado esté acaparado por grandes propietarios y fondos buitre".

En este sentido, Colau ha puesto un ejemplo. "En el Ayuntamiento de Barcelona fuimos la primera institución en 2016 que pedimos a un gobierno del PP que había que regular los alquileres, pero el Gobierno del Partido Popular no quiso; si se hubiera hecho en ese momento, hoy los precios del alquiler estarían contenidos alrededor de 700 euros".

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