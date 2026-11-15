Del de la vivienda a los de las plazas de jueces y fiscales: el Gobierno se apresura en aprobar decretos antes de que los españoles voten el 29N

Los detalles Esta semana, la Diputación Permanente del Congreso sacó adelante finalmente el decreto de vivienda que provocó el adelanto electoral. Y no es la única medida que el Ejecutivo se está apresurando en aprobar.

En el tramo final hacia las elecciones, el Gobierno se centra en los derechos sociales, aprobando múltiples decretos. Recientemente, se aprobaron medidas para proteger a las familias monomarentales, se crearon 500 plazas de jueces y 200 de fiscales, y se ratificó el decreto de vivienda. Para ello, se convocaron dos Consejos de Ministros extraordinarios, además de los ordinarios ya programados. Félix Bolaños destacó la necesidad de estos encuentros para avanzar en la agenda social. Desde la convocatoria electoral, han pasado 94 medidas por el Consejo de Ministros. Aún quedan pendientes acciones como conceder la nacionalidad a saharauis con DNI español en 1977 y el aumento del salario mínimo interprofesional.

En el sprint final hasta las elecciones generales del 29 de noviembre, los derechos sociales son los que están marcando el camino del Gobierno, un trayecto basado en aprobar un decreto tras otro. En la última semana, se ha aprobado "un real decreto ley para el reconocimiento y la protección a las familias monomarentales", dos reales decretos con "500 nuevas plazas de jueces y 200 nuevas plazas de fiscales" y"por fin, el decreto ley de vivienda", tal y como destacó Bustinduy.

Para todo ello, ha sido necesario convocar dos Consejos de Ministros extraordinarios en los dos primeros viernes de campaña, además de los otros dos ordinarios ya programados. "Tenemos una agenda de asuntos de avances sociales, de ampliación de derechos muy cargada y es necesario que hagamos más consejos de ministros de los ordinarios", expresó Félix Bolaños al respecto.

Esta es la manera del Gobierno de plantar cara a las políticas que propone la derecha. Y es que desde la convocatoria de elecciones han sido hasta 94 las medidas que han pasado por el Consejo de Ministros.

Conforme pasan los días y se aproxima la fecha clave, el listado de acciones acordadas se amplía cada vez más, aunque hay algunas cuya espera se alarga desde hace meses, como la de conceder la nacionalidad española a los saharauis que tenían DNI español en 1977. "Esto se les ha transmitido incluso antes de la disolución de las Cortes, la preocupación de que esa norma debido a la convocatoria de elecciones pudiera caer", declaró en este sentido Tesh Sidi.

Asimismo, hay otras cuya campana sonó en un principio, como la del salario mínimo interprofesional. "A la gente trabajadora de mi país les digo que a partir del 1 de enero van a percibir una subida salarial del 5,3%", anunció Yolanda Díaz el pasado 6 de noviembre. Sin embargo, eso todavía no se ha puesto sobre la mesa.

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