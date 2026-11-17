Los detalles Ni cambio climático, ni vivienda, ni infraestructuras, ni tampoco pensiones. El líder de la ultraderecha en España tiene una excusa perfecta: decir "no soy experto" para no tener que hablar de soluciones concretas, de lo que haría Vox de ganar el 29N.

Durante la campaña electoral, Santiago Abascal, candidato a la presidencia por Vox, ha recurrido frecuentemente a una estrategia de evasión cuando se le pregunta sobre temas complejos. Su táctica consiste en afirmar que no es experto en los asuntos planteados, desde ciencia hasta economía y geopolítica, como una forma de evitar dar respuestas concretas. Con frases como "yo no soy científico" o "no soy ingeniero", Abascal siembra la duda y sugiere que cuenta con asesores detrás de él. Este enfoque le permite esquivar compromisos específicos sobre temas como cambio climático, vivienda, pensiones, conflictos internacionales y política migratoria.

En lo que llevamos de campaña, entre entrevistas y mítines, hemos descubierto que hay una respuesta que Santiago Abascal se guarda para cuando no sabe muy bien qué contestar. Su táctica pasa por asegurar que no es experto en el tema por el que se le está preguntando. Del "yo no soy científico" al "no construyo casas".

No importa el tema. La fórmula del candidato a la presidencia por Vox en el próximo 29 de noviembre es la misma y se basa en sembrar la duda.

Por ello, le hemos escuchado decir: "Hay mucha corrupción detrás de problemas que están surgiendo en torno a los accidentes ferroviarios". Para después acabar asegurando que él no es experto en la materia. "Yo no lo sé. Insisto, no soy ingeniero, pero exijo conocer toda la verdad", fue su respuesta.

Ni cambio climático, ni vivienda, ni infraestructuras, ni tampoco pensiones. El líder de la ultraderecha en España ha sacado su respuesta maestra para no dar soluciones concretas a cuestiones relacionadas con todos estos temas. "Antes decía que no soy ingeniero. Tampoco soy un economista", ha reconocido.

Ni vivienda, ni infraestructuras, ni pensiones

Lo llamativo de alguien como él, un candidato a la presidencia del Gobierno, es que cuestione el sistema de pensiones sin saber qué soluciones proponer. Pese a ello, ha hecho declaraciones como: "¿Qué hay que hacer exactamente para que a la gente se le siga pagando su pensión y para que todos los derechos sean respetados? No lo sé".

Y no es el único tema ante el que Abascal no sabe cómo actuar si llega a la Moncloa. Por ejemplo, cuando se le pregunta por la masacre de Israel en Gaza, él dice: "Yo no soy estratega militar". Su respuesta fue muy parecida a cuando el asunto a tratar era la guerra en Ucrania o una posible tercera guerra mundial. "Yo no soy un experto en geopolítica", se limitó a confirmar.

Que le recuerdan que su política migratoria es parecida a la que Donald Trump prometió y no cumple al completo en Estados Unidos; el de extrema derecha sigue el mismo estilo. "Yo no soy Donald Trump ni voy a enjuiciar a Donald Trump".

Porque la fórmula magistral de Abascal no falla. "Lo utiliza como coartada para justificar decir lo que quiere y para dar a entender que detrás tiene expertos que le asesoran", ha explicado a laSexta, Toni Aira, profesor de Comunicación Política.

Eso sí, no es una estrategia novedosa. De hecho, viene de lejos. Porque ya en el año 2022, en 'EsRadio', se le interpeló por las medidas que proponía para acabar con el monopolio. Y, cómo no, sus palabras elegidas fueron: "No soy un experto en esto".

Pese a ello, sí hay algo de lo que sabe mucho y de lo que está muy seguro Santiago Abascal. "¿Puede haber un pucherazo? Sí, yo creo que puede pasar cualquier cosa". Aunque tampoco conoce cómo se puede producir. "No tengo ni idea. Yo no soy un psicópata", fue lo único que dijo.

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