Los detalles El líder de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado los 52 escaños conseguidos en las elecciones del 29N en su sede de Madrid, junto a cientos de seguidores y al grito de "¡Misión cumplida! ¡Se va porque le hemos echado!". "¡Pedro Sánchez a prisión!", ha sido la respuesta del público.

Santiago Abascal, líder de Vox, celebró los resultados electorales del 29N, donde el PP obtuvo 136 escaños y Vox alcanzó 21 diputados, asegurando que Pedro Sánchez ya no es presidente gracias a la movilización de su partido. Desde la sede de Vox en Madrid, Abascal afirmó que el PSOE es "el pasado" y prometió que el próximo gobierno priorizará los intereses de los españoles. En un ambiente de euforia, se escucharon consignas contra Sánchez, mientras Abascal agradecía a sus votantes por el "amor a la patria" y prometía un "cambio profundo y total" para recuperar la libertad.

"¡Misión cumplida! ¡Se va porque le hemos echado todos juntos!". Estas son las palabras que ha escogido el líder de la ultraderecha en España, Santiago Abascal, para celebrar los resultados de las elecciones de este domingo 29N. Porque el PP de Alberto Núñez Feijóo ha ganado en las urnas con 134 escaños. Pero es que Vox ha alcanzado los 52 diputados.

Pedro Sánchez ya no es el presidente del Gobierno y Abascal lo ha celebrado desde su sede central en la calle Bambú de Madrid. "Es el pasado", ha asegurado al referirse a Sánchez y al PSOE, que se han quedado en los 116 diputados.

Unos resultados que, en su opinión, se han producido gracias al "amor a la patria". "Ni todas sus mentiras, ni todas sus trampas e intimidación han podido con la movilización mayoritaria de Vox", ha dicho Abascal, mientras otros pesos pesados como Ignacio Garriga, Montse Lluis, Pepa Millán o José María Figaredo estallaban de emoción.

Y ha aprovechado para anunciar cuál será su primer objetivo en la nueva legislatura: "Por España, por la prioridad nacional, porque en el próximo Gobierno la primera medida será el interés de los españoles por encima de cualquier interés de partido".

Porque "el amor a la patria ha vencido a la corrupción, a la traición y la mentira", Abascal ha querido dar las gracias a todos sus votantes. "Esta misión la hemos cumplido juntos", ha dicho para asegurar que solo gracias al gran crecimiento de Vox se ha podido echar a Pedro Sánchez de Moncloa. "Esta misión la habéis cumplido vosotros, esta misión la hemos cumplido juntos", ha repetido en más de una ocasión.

Pero el líder de la extrema derecha de Vox no ha sido el único en hablar en la celebración de la noche del 29N. Se han podido escuchar gritos de: "¡Pedro Sánchez a prisión!", "¡Pedro Sánchez hijo de puta!" y "¡Viva España!". Así han respondido las decenas de personas que se han agolpado a las puertas de la sede de Vox para mostrar su alegría por los resultados electorales. Aunque de la alegría han pasado a los insultos con mucha facilidad.

"Han pasado muchas cosas graves y van a tener que asumir las consecuencias", ha prometido Abascal, que ha invitado a todos a recorrer un nuevo camino: "Mañana comienza la siguiente misión", un "cambio tranquilo pero profundo y total". Todo para "recuperar la libertad".

"Adelante españoles sin miedo a nadie ni nada", han sido sus últimas palabras.

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