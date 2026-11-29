En el especial de Al Rojo Vivo, ha criticado la "contaminación, la toxicidad y la desvergüenza a la hora de gestionar ese trabajo" que, para la noche electoral, "daba 154 al PSOE y 102 al PP".

Antonio García Ferreras ha sido contundente con las encuestas del CIS tras conocer los datos del escrutinio de las elecciones del 29 de noviembre. En el especial de 'Al Rojo Vivo', ha calificado de "estafa piramidal" el CIS de Tezanos: "Es una vergüenza. Le daba 154 escaños al PSOE y 102 al PP para esta noche".

"El trabajo que hacen los trabajadores en el CIS es espectacular. Es el mejor trabajo de todas las encuestas, el que más presupuesto tiene. Pero la contaminación, la toxicidad y la desvergüenza a la hora de gestionar ese trabajo es irresponsable y me estoy conteniendo", ha expuesto.

Mencionando a Lluís Orriols y a Pablo Simón, ha usado la expresión de "pornografía demoscópica", revelando que el presidente del Gobierno y su entorno de máxima confianza "tampoco se creían" las encuestas del CIS.

El resultado de las elecciones del 29N, en ese sentido, ha dado al PP y a Vox una holgada mayoría absoluta para formar Gobierno.

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