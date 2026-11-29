Los detalles A las 18:00 el índice ha subido ya hasta el 68,15% y supera en casi 15 puntos lo visto a la misma hora en los comicios de julio de 2023.

Las elecciones del 29 de noviembre han registrado una movilización histórica, con un índice de participación del 68,15% a las 18:00, superando en casi 15 puntos los comicios de julio de 2023. Este aumento se refleja en ciudades como Madrid, donde la participación ha alcanzado el 71,56%, un incremento de 19 puntos. En Barcelona, el 67,07% de los electores han votado, casi 18 puntos más que en las elecciones anteriores. Sevilla, Valencia y Málaga también han visto aumentos significativos. En municipios afectados por tragedias recientes, como Paiporta, la participación ha subido notablemente. Un total de 38,61 millones de españoles están convocados para elegir a los representantes del Congreso y el Senado.

Movilización histórica en las elecciones del 29 de noviembre. A las 18:00 el índice ha subido ya hasta el 68,15% y supera en casi 15 puntos lo visto a la misma hora en los comicios de julio de 2023. La participación, por tanto, sigue con su ascenso después de que a las 14:00 el porcentaje fuese del 45%, cinco puntos por encima del mismo dato hace tres años. En algunas ciudades el incremento ha sido notable.

En ciudades como Madrid ha acudido a votar el 71,56%, lo que supone un incremento de 19 puntos con respecto a lo visto en 2023. En Barcelona la participación ha sido del 67,07% a esa hora, casi 18 con respecto a la elecciones anteriores. El aumento también ha sido notable en Zaragoza, donde ha votado el 69,87% de la población, casi 19 puntos más.

En Sevilla el aumento es de 17 puntos con un 70,40% y en Valencia capital ha acudido a votar el 72,26%, más de 13 puntos. Mientras, en Málaga ha aumentado en 13 puntos con el 66,41%. También destaca el dato en Murcia, donde ha aumentado en 16 puntos.

En Palma ha aumentado en 13 puntos, en Las Palmas de Gran Canaria en 12, así como en Alicante, con un porcentaje de participación del 61,12%, del 58,03 % y del 67,74%, respectivamente.

En Paiporta aumenta hasta 17 puntos

En un ejercicio de análisis, laSexta se pregunta cuánto ha subido la participación de electores en municipios españoles castigados por distintas tragedias en los últimos años. En cuanto a la zona castigada por la DANA de hace dos años, destacan: Paiporta, con un aumento de 17 puntos; Catarroja, con 14 puntos y Alfafar con 16.

Respecto a los municipios que han vivido los trágicos accidentes ferroviarios, en Urda ha subido en 11 puntos y Adamuz diez.

Un total de 38,61 millones de españoles están llamados a votar este domingo en las que son las decimoséptimas elecciones generales que se celebran en España en la reciente etapa democrática. Con su papeleta, los electores designarán los 350 escaños del Congreso y a los 209 del Senado entre las 895 candidaturas que concurren a estos comicios.

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