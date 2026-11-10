Abascal coloca su discurso ultra en la TV pública: llama "dictador" a Sánchez, defiende a Israel y habla de "invasión" en Ceuta

Los detalles El líder de Vox salió bien parado de una entrevista en la que jugaba con todo a favor: público seleccionado por él mismo y aplausos continuos a sus posicionamientos de extrema derecha. Aseguró que se "criminaliza al hombre" para negar la violencia machista, negó el cambio climático, insultó gravemente al presidente y tildó la crisis migratoria de Ceuta de "invasión".

Santiago Abascal, líder de Vox, ha vuelto a calificar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "dictador", a pesar de que este ha convocado elecciones generales para el 29 de noviembre. En una entrevista en 'La Revuelta', Abascal criticó duramente a Sánchez, acusándolo de tener aspiraciones dictatoriales. Sin embargo, Abascal no muestra la misma contundencia al condenar el franquismo, un periodo marcado por la represión y ejecuciones. Afirmó no tener una postura clara sobre la dictadura de Franco, argumentando que su responsabilidad es unir a los españoles sin imponer una verdad política.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha tildado una vez más al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "dictador" negando así la realidad: que el propio jefe del Ejecutivo ha convocado unas elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

Aun así, como ya viene siendo habitual, en una entrevista en 'La Revuelta' Abascal ha cargado duramente contra el "dictador" Sánchez. Un "dictador" que "todavía no ha conseguido tener todo el poder" y dice, tiene "aspiraciones que ya dicta algunas cosas que no debería poder dictar".

El líder de ultraderecha no ha tenido ningún problema en tildar al presidente del Gobierno de dictador. En cambio, no ha tenido la misma facilidad para condenar el franquismo, una época de represión política y ejecuciones en la que miles de personas fueron asesinadas por el simple hecho de pensar diferente.

Es más, Abascal aseguró que no tiene una postura respecto a la dictadura de Franco y señaló que "da igual" cuál sea su opinión, porque su responsabilidad es "unir a los españoles" y "no establecer una verdad política y decir".

Abacal también afirmó que "cuando un líder político asalta todas las instituciones, desde el Tribunal Constitucional al de Cuentas, y a RTVE cuando aún flotaban los cuerpos de las víctimas de la DANA; cuando intenta influir en todos los organismos de control; cuando tiene un fiscal general y dice aquello que de quién depende; cuando se enfrenta a las instituciones que no le dan la razón como el Tribunal Supremo, yo creo que es un aprendiz de tirano".

Fuentes del PSOE a laSexta han sostenido que Abascal desplegó su "catálogo ultra" y dejó "clara la foto de la España que podríamos ser, en el hipotético caso de que llegase al gobierno". Así, señalan que su "gran incoherencia" es que le llame dictador a Pedro Sánchez y que lo haga, además, "en una tele pública".

Tacha de "injusto" que se le achaque la crispación

En una entrevista en la que Abascal intentó mostrar una cara más amable que en el Congreso o en las convocatorias de Vox, con un público controlado y escogido por su partido, el líder de Vox deseó que el tono político en España "fuese otro".

Precisamente, a lo largo de estos años su partido ha sido protagonista de elevar el tono con declaraciones como "cazar a inmigrantes". También han acusado a Sánchez de liderar "una banda criminal".

Aun así, Abascal tachó de "injusto" achacarle a Vox la crispación política actual o la polarización, cuando el Gobierno "nunca" ha condenado la "violencia" que sufre su partido.

Es más, Abascal se mostró a la defensiva y afeó que el presentador lo haya casi convertido en un alguien "a quien no le importan las mujeres" ni "los inmigrantes".

Hablando de expresiones, en relación con que el diputado de Vox José María Figaredo hablase de "cazar" inmigrantes, Abascal puntualizó que a veces no se usan las "más acertadas", pero manifestó que, en un contexto de "invasión" en Ceuta, "nadie caza inmigrantes", pero algunos de los "invasores fueron a cazar a la gente de Ceuta, cazaron a mujeres" y "han roto la convivencia".

Además de explicar por qué llama al Gobierno "mafia criminal", Abascal defendió que Pedro Sánchez es "un dictador porque le ha visito dictar en el Parlamento desde su escaño". Para el líder de Vox, el presidente del Ejecutivo es "un dictador con aspiraciones que ya dicta algunas cosas que no debería poder dictar". Un dictador que convoca elecciones.

Abascal critica que "cualquier cosa es machismo"

En materia de violencia de género, Abascal señaló que no se puede poner "en manos de un único colectivo" la "capacidad de denunciar" y que esto lleve aparejado "la detención de una persona a un calabozo". Las leyes actuales sobre este tema "no están sirviendo para que haya menos mujeres asesinadas en España" y "queremos que se revisen".

A su juicio, los hombres que agreden a las mujeres merecen "todo el reproche penal" y los violadores "no deben salir de prisión". Señaló que hay muchos hombres que agreden a mujeres, pero "la inmensa mayoría las quieren" y subrayó que los minutos de silencio por las víctimas de género son una "decisión política". "Si te quieres deconstruir hazlo, pero no me obligues a mí", le dijo Abascal a Broncano, y afirmó que "el problema" es que "cualquier cosa es machismo".

Para el líder de Vox, el "principal machismo en España es el machismo importado de aquellos que no respetan a las mujeres" y vaticinó que la "mitad" de los votos de su partido serán "mujeres".

Asimismo, Abascal aseguró que junto con el problema de la "inmigración masiva" el "principal problema" en España es que "sea imposible acceder a una vivienda", es "el mayor reto que tenemos como sociedad", y dejó claro que este Gobierno es el "responsable principal del encarecimiento de la vivienda" en este país.

"El principal fondo buitre es el Gobierno"

Según Abascal, el mercado hay que "regularlo", el Estado tiene que "intervenir cuando hay una práctica abusiva del mercado". Sin embargo, afeó que se emplee el término fondos buitre "muy a la ligera, para cualquier cosa" y abogó por "regular" cuando alguien decida subir el precio del alquiler o la vivienda "de manera sorpresiva solo para enriquecerse", ya que eso está "mal".

El "principal fondo buitre", aseveró, "es el Gobierno", y deploró que hay "impacto de género en la construcción de la vivienda, lo hay en todo en España en estos momentos".

"Me parece mal la subida del precio del alquiler con el ánimo de enriquecerse, lo regularía para que no ocurra... El Estado tiene que intervenir cuando hay una práctica abusiva en el mercado... pero el problema principal es que han entrado 6 millones de personas y no se construye más vivienda".

Respecto a la inmigración se mostró partidario de la defensa, en primer lugar, de los intereses de los españoles y en segundo lugar de los que vienen y son respetuosos con nuestras costumbres y pagan sus impuestos. "Muchos de ellos me apoyan", aseguró.

Asimismo sostuvo que se debe repatriar inmediatamente al que entra ilegalmente en el país, así como a los delincuentes tanto legales como ilegales. Para Abascal, "el ingreso mínimo vital no tiene que ser para extranjeros".

También tuvo tiempo para criticar la Agenda 2030 y el "fanatismo climático". "¿Cuándo he negado yo el cambio climático?", quiso saber el líder de Vox.

Abascal evita señalar a Israel como principal responsable

Uno de los momentos más tensos entre Abascal y Broncano fue cuando se abordó el tema de Israel. Garantizó que él no tiene "adhesión a ningún país salvo a España" ni tampoco "animadversión" hacia ninguno.

"Mi referente internacional y para España soy yo, es Vox", defendió, aunque ensalzó que su partido tiene "aliados en muchos países". Tras el ataque de Hamás del 7 de octubre del 2023, recordó que habló con dirigentes israelíes sobre los "crímenes demoníacos" de esta banda terrorista.

Además, confesó que ha tenido otras conversaciones con aquel país para pedir que el Parlamento de Israel no "reconociera la independencia de Cataluña" y que respaldara a España respecto a Ceuta y Melilla.

Afirmó que le parece "horrible" lo que ha hecho Israel en Palestina, en la que niños "han sido asesinados", porque "la guerra es lo peor que hay", pero deploró que "no se señale al principal responsable al que deben reclamar por esos muertos, que es Hamás, que usa a las personas como escudos humanos".

"A nadie le gusta una guerra, ni el que inicia ni el que responde", pero "hay que reclamar a quien ha iniciado eso, a quien utiliza a su propio pueblo como escudo humano desde hace mucho tiempo. Esa es mi posición y no voy a cambiarla", declaró. Además, dejó claro que no se "avergüenza" del "servicio" que hizo con Israel cuando le llamó tras el 7 de octubre de hace tres años.

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