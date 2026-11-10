Broncano responde a las críticas tras su entrevista a Abascal: "Yo no he peleado por entrevistar a políticos, es un marrón que me ha caído"

¿Qué ha dicho? "Esto es un muy buen marrón que me ha caído al estar la televisión pública en el programa con más espectadores de la cadena", ha explicado el presentador.

David Broncano ha expresado su arrepentimiento tras la entrevista al líder de Vox, Santiago Abascal, en su programa. El presentador de 'La Revuelta' lamentó no haber utilizado más el humor y se sintió incómodo durante la entrevista. Aclaró que la decisión de entrevistar a políticos no fue suya y que enfrentó la tarea con responsabilidad debido a la relevancia del programa en la televisión pública. Broncano también mencionó que la presencia de un público seleccionado por Vox afectó el ambiente, haciendo que cualquier intervención suya fuera recibida con silencio, mientras que las de Abascal eran ovacionadas.

Continúan las críticas y la polémica tras la entrevista de David Broncano al líder de Vox, Santiago Abascal. Más Vale Tarde ha podido hablar este martes con el cómico y presentador de 'La Revuelta' que ha reconocido que se arrepiente de detalles de dicha entrevista, como haberse enfrentado a Abascal sin acudir al humor. "Me arrepiento de muchas cosas. Posiblemente tenía que haber utilizado la comedia más, como hago siempre, pero era complicado", ha reconocido. Pero, sobre todo, ha lamentado tener que entrevistar a líderes políticos.

"Yo no he querido hacer ninguna de esas entrevistas. O sea, entiendo que haya muchos periodistas y muchos periodistas a los que no les haga especial gracia que haga una entrevista así, pero no es una decisión mía", ha asegurado a MVT.

Porque Broncano ha querido explicar que la asistencia del líder de extrema derecha a su programa no fue una decisión suya. "No he peleado yo por entrevistar a los políticos. Esto es un muy buen marrón que me ha caído al estar la televisión pública en el programa con más espectadores de la cadena". Y, pese a ello, ha mantenido que intentó enfrentarse a la tarea "con responsabilidad" para "hacer el servicio público que se supone que hay que hacer en la cadena".

"Estuve incómodo conmigo mismo"

Tras estas declaraciones, el cómico no ha dudado en reconocer que no lo pasó nada bien. "Estuve incómodo conmigo mismo. Digamos que me sacó un poco cuando me di cuenta de que había generado un ambiente raro y que había generado una situación que creo que no merece una entrevista a un responsable político".

Y no solo eso, sino que ante las críticas que aseguran que estaba perdido y desconectado, Broncano ha explicado que en su cabeza solo podía pensar que la entrevista no estaba saliendo bien. "Muchas de las veces que Santiago estaba hablando, yo estaba pensando por dentro: 'Tío, eres tonto, lo has hecho mal, esto no tiene sentido'. Tampoco me permitía responderle, rebatirle con la velocidad que creo que habría que haberlo hecho. Me sacó totalmente".

Los cambios en el público

Broncano considera que no tener a su público de siempre hundió el formato. Fue "la clave de cómo salió la entrevista, porque nosotros aceptamos hacerlo con público seleccionado por Vox", ha lamentado.

Recordemos que el programa accedió a que el público no se eligiese de forma habitual, como lo hace normalmente 'La Revuelta', sino que fuera vía agencia. Personas que llegaron a cantar: "¡Presidente, presidente", en cuanto Abascal entró en escena. Incluso abuchearon al propio presentador.

"Yo pensaba que nuestro público le podía llevar a excusarse en eso de que no les hemos dejado hablar, que el público les ha silbado, que les ha abucheado y demás", ha explicado. "Yo quería quitarles esa cosa que sé que, a veces, hacen desde Vox, pero me equivoqué", ha añadido.

Así el presentador ha llegado a reconocer que vivió una entrevista "muy desigual". "Era muy injusto para el público también, porque está aplaudiendo cada cosa". Y ha insistido en que se sintió incómodo: "Para mí era muy complicado el hecho de que cualquier frase que dijese él era ovacionada y cualquier cosa que dijese yo se recibía con silencio y con un murmullo como si hubiese dicho una barbaridad".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido