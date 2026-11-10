Broncano reconoce que estuvo "incómodo" en su entrevista con Abascal: "Me tiré toda la entrevista diciéndome 'la he cagao', 'eres tonto'"

El presentador de 'La Revuelta' ha valorado la polémica entrevista que hizo el lunes al líder de Vox, Santiago Abascal.

El presentador de 'La Revuelta', David Broncano, ha valorado la polémica entrevista que hizo el lunes a Santiago Abascal y ha reconocido haberse sentido "incómodo" durante la conversación con el líder de ultraderecha.

"Estuve incómodo conmigo mismo. Cuando me di cuenta de que había generado un ambiente raro y que había generado una situación que creo que no merece una entrevista a un responsable político", ha declarado el humorista, que ha lamentado que estuviese "sesgada, de cara a la reacción del público".

"Yo mismo me tiré toda la entrevista diciendo: 'La he cagao, me he equivocao. Pensé que era buena idea, pero la he cagao. Había muchas veces que Santiago estaba hablando y yo pensaba: 'Tío, eres tonto, lo has hecho mal, esto no tiene sentido'", ha reconocido a Más Vale Tarde.

Broncano ha afirmado que, ante esa situación, no podía "responder o rebatir" al presidente de Vox "con la velocidad con la que creo que debía haberlo hecho". "Me sacó totalmente", ha subrayado.

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