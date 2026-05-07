Juanma Moreno reduce la prioridad nacional a un "eslogan hueco de campaña" y garantiza que el PP "nunca incumplirá la ley"

Los detalles El presidente de la Junta de Andalucía ha desmontado la prioridad nacional que han pactado sus compañeros de partido con Vox en otras comunidades autónomas.

Juanma Moreno, presidente de la Junta y candidato del PP-A, ha criticado la "prioridad nacional" promovida por Vox, calificándola de "eslogan de campaña hueco". Moreno asegura que en Andalucía no se repetirá el escenario de pactos con Vox como en Extremadura y Aragón, ya que confía en obtener una mayoría suficiente para evitar depender de decisiones externas. Resalta que depender de otra formación limita la estabilidad y planificación a largo plazo. En respuesta, Santiago Abascal, líder de Vox, defiende su propuesta como "un principio moral y patriótico", criticando a Moreno por acercarse más al Partido Socialista. Abascal también afirma que Vox está listo para negociar en Andalucía, desestimando las críticas sobre su presencia en la campaña desde Madrid.

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha vuelto a cargar contra la prioridad nacional. Un concepto, recordemos, que ha hecho suyo su propio partido pactando con Vox.

Moreno ha asegurado que él no contempla que en Andalucía se pueda dar un escenario similar al de comunidades como Extremadura y Aragón, donde Partido Popular han firmado pactos de gobierno con Vox, porque él está "en disposición de conseguir una mayoría suficiente" que evite que las decisiones se tomen por "un señor" en una sede en Madrid.

Además, ha indicado que la prioridad nacional que defiende Vox es un "eslogan de campaña hueco" y garantiza que el PP "nunca incumplirá la ley".

Sobre las elecciones andaluzas, Juanma Moreno ha apuntado que no es lo mismo un escenario de quedarse a unos seis escaños de la mayoría absoluta que quedarse a uno o dos en un parlamento de 109 diputados.

En cualquier caso, tener que depender de otra formación, según ha añadido, "limita y condiciona" y la planificación a cuatro años ya no se puede hacer, de manera que "no hay estabilidad".

Un momento que ha aprovechado para señalar que los andaluces deben decidir el día 17 de mayo si quieren o no ese modelo de otras comunidades, como Extremadura y Aragón, porque supondría en Andalucía depender de una fuerza política que "no decide aquí", sino que quien decide es un "señor" a 500 kilómetros en su despacho de Madrid, en referencia al presidente de Vox, Santiago Abascal.

Respecto a la prioridad nacional que Vox ha incluido en sus pactos de gobierno con PP en Extremadura y Aragón, Juanma Moreno ha considerado que se trata de un "eslogan un poquito hueco que ellos creen que les funciona".

El presidente de la Junta ha indicado que en la campaña de las elecciones andaluzas está viendo y le sorprenden mucho "las propuestas electorales" de los otros partidos porque "algunas son irreales, que no se van a hacer nunca, y otras son ilegales", en referencia a los planteamiento de Vox sobre la migración.

"Hay una Ley de extranjería en vigor y una serie de leyes que son las que tenemos que cumplir", ha indicado Juanma Moreno, que ha querido dejar claro que el PP nunca va a "vulnerar" la ley ni en Andalucía ni en ningún territorio.

"Ellos quieren denominar prioridad nacional a una circunstancia y quieren tener un eslogan para esta campaña", ha indicado Juanma Moreno sobre Vox.

Abascal responde a Moreno: "Es un principio moral y patriótico"

El presidente de Vox, Santiago Abascal ha respondido a las declaraciones Juanma Moreno, asegurando que la propuesta de su partido es "un principio moral y patriótico de Vox y de la inmensa mayoría de los españoles".

"Agradezco la claridad al señor Moreno que, en todo este tipo de cosas, siempre se pone más cerca del Partido Socialista y de Pedro Sánchez que de nosotros", ha sentenciado Abascal en una atención a los medios de comunicación en Almuñécar (Granada).

Asimismo, ha contestado a las críticas de Moreno sobre la "imposibilidad" de un pacto con Vox en Andalucía explicando que desde su partido "tenemos el mandato de los andaluces para negociar y para formar parte de un nuevo gobierno de Andalucía, que nadie tenga duda que lo vamos a hacer con responsabilidad y con toda la celeridad necesaria".

"Yo creo que si el señor Juanma Moreno continúa cuatro años más, va a presidir una decadencia. Lamento que intente meter miedo a la gente con esas cosas de manera infundada, supongo que es una estrategia a la desesperada", ha apuntado Abascal.

El presidente de Vox también ha cargado contra las críticas del candidato del PP-A de que sea él "quien esté desde Madrid haciendo los actos de campaña" afirmando que "si al señor Moreno le molesta que venga o no le parece bien probablemente es porque convencemos a gente. Yo voy a seguir haciéndolo porque soy español y tengo todo el derecho a estar aquí".

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