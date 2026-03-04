Alvise copia el programa electoral de Aragón para Castilla y León sin cambiar ni las menciones a los aragoneses

Los detalles Pese a que el 15M son los castellano-leoneses los que tienen que acudir a las urnas, el agitador habla de "Aragón" y de los "aragoneses" hasta en 14 ocasiones, según ha podido comprobar laSexta.

Alvise Pérez, conocido agitador ultra, se presenta a las elecciones de Castilla y León el 15 de marzo, pero lo hace con un polémico programa electoral. En lugar de elaborar propuestas específicas para la comunidad, ha copiado el programa de Aragón, sustituyendo "Aragón" y "aragoneses" por "Castilla y León" y "castellano-leoneses", aunque no siempre con éxito. ElDiario.es ha revelado que en más de una docena de ocasiones se mencionan erróneamente las elecciones aragonesas. Además, el documento mantiene referencias a ciudades aragonesas y la fecha de las elecciones en Aragón, mostrando un descuido notable en su preparación.

A Alvise Pérez se le acabó la fiesta y parece que también las ganas de trabajar. El próximo 15 de marzo se celebrarán las elecciones en Castilla y León y el agitador ultra se presenta. Para ello, hay que poner sobre la mesa un programa electoral con promesas para los ciudadanos castellano-leoneses, pero en vez de pensar en lo que necesita la comunidad, Alvise ha preferido jugar al corta y pega. Ha presentado el mismo programa electoral de Aragón, pero para los comicios de Castilla y León.

Es cierto que se ha tomado la molestia de cambiar las palabras "Aragón" y "aragoneses" por el nombre de la comunidad que toca y por el gentilicio de sus habitantes. Es decir, por "Castilla y León" y "castellano-leoneses". Pero no en todos los casos. De hecho, se equivoca de elecciones en más de una docena de ocasiones. Lo ha adelantado este miércoles elDiario.es

Leer las presuntas promesas políticas de Alvise es vergonzoso y, aun así, casi se antoja una actividad divertida. Hay párrafos que no tienen ningún sentido. Líneas en las que habla de las dos comunidades y, pese a tener en cuenta que en el 15M no serán los aragoneses los que acudan a las urnas, el agitador les habla a ellos. Aparecen las palabras "Aragón" y "aragoneses" en 14 ocasiones, según ha podido comprobar laSexta.

Alvise copia el programa electoral de Aragón para Castilla y León sin cambiar ni las menciones a los aragoneses

Este es solo un ejemplo: "Castilla y León recuperará su orgullo y los aragonesesrecuperarán las riendas de su destino".

Tampoco han cambiado la fecha de las elecciones de Aragón, que fueron el 8 de febrero. Es más, este contrato electoral replica el aragonés y arrastra una veintena de menciones a Zaragoza, Teruel, Huesca, Alcañiz...

