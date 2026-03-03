Pablo Simón, sobre las negociaciones PP-Vox: "Hasta que no se vea qué ocurre en CyL, la situación en Extremadura va a seguir bloqueada"

El politólogo Pablo Simón analiza las diferencias entre las negociaciones entre PP-Vox en Aragón y en Extremadura. En el vídeo, los detalles.

Este martes, el PP se ha hecho con la presidencia de las Cortes de Aragón con el voto en blanco de Vox. En Extremadura, esta tarde se celebra la primera investidura de María Guardiola, que, a priori, será fallida.

En cuanto a las negociaciones entre Vox-PP en ambas regiones, el politólogo Pablo Simón asegura que no es lo mismo una situación en la que estás callado de cara al público porque eso significa que estás avanzando en las negociaciones.

"Es decir, lo que estamos viendo en Aragón es que no hay declaraciones hacia fuera y ello significa que se está negociando. Justamente la antítesis de lo que está pasando en Extremadura. Ello significa que las negociaciones están rotas", explica Simón. Por ello, y "hasta que no se vea exactamente qué ocurre en Castilla y León, es decir, hasta que no pasen esos comicios, la situación en Extremadura, seguro, va a continuar bloqueada", añade el politólogo.

Por otro lado, quiere recordar que "las mayorías en la mesa son muy relevantes cuando tienes un parlamento fragmentado. Por ello, el que controle el PP la presidencia, en el caso de Aragón, es importante "porque es la llave de paso, es lo que controla los ritmos de las investiduras, las mayorías de bloqueo o el orden parlamentario", concluye Simón, añadiendo que esto es algo que importa mucho "cuando no se tiene mayoría absoluta".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.