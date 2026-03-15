Desde qué hora (y hasta qué hora) se puede votar en las elecciones de Castilla y León

Este domingo se celebran elecciones autonómicas en Castilla y León, una jornada en la que más de dos millones de personas están llamados a las urnas. ¿Pero en qué momentos del día pueden acudir a depositar sus papeletas?

Este domingo, Castilla y León afronta una jornada electoral decisiva en un año marcado por continuas citas ante las urnas, con los comicios andaluces a la vuelta de la esquina, aunque sin fecha todavía y a la espera de que en Extremadura y Aragón se pongan de acuerdo para formar Gobierno y eviten, así, que los extremeños y aragoneses tengan que volver a votar.

Este 15M, el Partido Popular aspira al menos a repetir resultados y que el actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, revalide su cargo. Por su parte, el PSOE llega con el alcalde de Soria, Carlos Martínez, como cabeza de lista, quien reemplazó en la secretaría general regional a Luis Tudanca tras su renuncia al partido. Vox, que formó parte del gobierno de Mañueco con Juan García-Gallardo en la vicepresidencia del ejecutivo, aspira a ser llave de gobierno con Carlos Pollán, presidente de las Cortes, liderando la candidatura del partido de Santiago Abascal. Además de los tres partidos, también se presentan otras candidaturas, entre ellas algunas que tratarán de conservar (o incluso mejorar) su representación en las Cortes.

Qué ocurrirá con cada uno de los partidos que se presentan está entre las dudas que se irán resolviendo según avance el día, tras una jornada de votación que durará todo el día. Antes de que los ciudadanos comiencen a votar, es imprescindible que estén constituidas las mesas electorales a partir de las 8:00h. Cada mesa debe estar formada por un presidente y dos vocales, que han sido designados por los ayuntamientos mediante sorteo. En el caso de que alguno de los miembros no esté presente, será sustituido por el suplente que también fue elegido por los consistorios municipales.

Una vez se hayan formado las mesas, empieza la fase de comprobación de materiales, así como de las condiciones del local; entre las 8:00h y las 8:30h, los interventores y apoderados hacen entrada en los colegios y entregan su credencial a los presidentes de las mesas. Una vez ya esté todo preparado, es el momento decisivo: a partir de las 9:00h de la mañana, empieza la votación. La otra hora clave de la jornada electoral será las 20:00h. Esta es la hora a la que, si no hay incidentes de por medio —que son poco frecuentes—, se cerrarán los colegios electorales y empezará el recuento de votos. Por norma general, si dentro del colegio electoral hay votantes que aún no han depositado su papeleta a la hora del cierre de los colegios, sí se les permite votar.

Después de la votación... el escrutinio

Antes de que comience el escrutinio es el turno de votación de los interventores, apoderados y los miembros de cada mesa. Y ya con sus papeletas en las urnas, empieza el recuento: los presidentes o presidentas de cada mesa irán abriendo las urnas para extraer las papeletas y leerán, en voz alta, el resultado de cada una, antes de enseñársela a los vocales, interventores y apoderados. De este recuento irán saliendo el número de votos válidos emitidos a cada candidatura, votos nulos o votos en blanco, que después se sumarán para que sea la presidencia de la mesa la que anuncie los resultados de los comicios, indicando el número de personas censadas, votantes, votos nulos o en blanco, y los votos de cada candidatura.

Tras finalizar el recuento, la mesa electoral cumplimenta y firma el acta de escrutinio, en la que se recogen los resultados de la votación, incluidos los votos obtenidos por cada candidatura, así como los votos en blanco y nulos. Posteriormente se redacta el acta de sesión, que resume el desarrollo de la jornada electoral y posibles incidencias, y de la que pueden solicitar copia los representantes de las candidaturas.

A continuación, toda la documentación electoral se introduce en tres sobres oficiales. El presidente de la mesa entrega dos de ellos en el juzgado o la oficina judicial correspondiente, normalmente acompañado por un vocal y bajo custodia policial, mientras que el tercero se remite a través de Correos desde el propio colegio electoral. Con la entrega de estos sobres se dan por finalizadas las funciones de la mesa electoral.

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