Miguel Ángel Morales (PSOE) considera "lógica" la dimisión de Gallardo: "No era el candidato idóneo"

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, valora en Más Vale Tarde la dimisión de Miguel Ángel Gallardo como líder del PSOE extremeño. Morales la califica de "lógica" tras los malos resultados electorales.

Más Vale Tarde conecta en directo con Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres y miembro del Partido Socialista de Extremadura. Morales ha estado presente en la reunión en la que Miguel Ángel Gallardo presentó su dimisión y afirma que esta decisión "era una cuestión lógica".

"Cuando hay un resultado tan catastrófico, se asume la responsabilidad por parte del dirigente mayor y del cabeza de lista. Parecía lógico que ante un descalabro de la magnitud que tuvimos ayer, el propio secretario general (Gallardo) diera un paso al lado y dejara que el partido eligiera un nuevo responsable", comenta Morales.

Además, confirma que dentro del PSOE de Extremadura algunos miembros ya señalaban que "los acontecimientos que rodeaban al compañero Gallardo no hacían que fuese una cabeza de lista atractiva para la ciudadanía". "Algunos pensábamos que, más allá de la legitimidad como secretario general, no era el candidato idóneo", añade el socialista.

Por otro lado, Morales niega que el sanchismo esté más fuerte que nunca, especialmente tras las elecciones. "El PSOE de hace tres años no era lo que tenemos ahora", insiste, y subraya que la candidatura de Gallardo no era la mejor opción para el partido.

