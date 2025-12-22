Miguel Ángel Gallardo dimite tras la debacle clamorosa del PSOE en Extremadura

¿Qué están diciendo? Todavía no ha comunicado si dejará su acta como diputado de la Junta de Extremadura. Gallardo está imputado por presunto tráfico de influencias en la contratación del hermano de Sánchez.

Miguel Ángel Gallardoha dimitido como secretario general del PSOE extremeño tras los malos resultados electorales obtenidos el domingo, en los que, a pesar de mantenerse como segunda fuerza, perdió 10 escaños. Gallardo ha acordado con Ferraz poner la dirección en manos de una gestora y fijar la convocatoria de un congreso extraordinario para elegir a su sucesor.

Así lo ha comunicado este lunes durante la reunión de la ejecutiva socialista, celebrada en Mérida. Sin embargo, el hasta ahora secretario general no ha concretado si también renunciará a su acta como diputado de la Junta de Extremadura.

Gallardo está imputado por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias en la contratación de David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz.

Según 'El Mundo', Gallardo tenía tomada la decisión desde anoche, tras conocer los deplorables resultados de su partido. No obstante, a su entrada a la reunión, no quiso confirmar nada. "Primero hablaré con mi Ejecutiva y luego daré una rueda de prensa y comentaré lo que hayamos hablado", comentó a laSexta, asegurando que "los ánimos están bien".

Los dirigentes socialistas llegaron al encuentro con caras largas y evitando dar muchas declaraciones. Los únicos algo más críticos con la actuación del líder extremeño fueron el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el secretario provincial de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, que abogaban por que Gallardo diese "un paso a un lado".

También ha hecho acto de presencia el expresidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que rechazó dar su opinión sobre lo ocurrido. Sin embargo, según 'El Mundo', en la reunión ha pedido a la ejecutiva socialista que se abstenga para facilitar la investidura de María Guardiola y que su gobierno no dependa de Vox.

Sobre esta cuestión, Gallardo comentó a laSexta antes de presentar su dimisión que "la derecha y la ultraderecha siempre van juntas".

