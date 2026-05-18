Un pequeño pueblo de Almería, el único donde Vox fue el partido más votado de las elecciones de Andalucía 2026

El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, valora en Sevilla los resultados electorales de las elecciones de Andalucía de 2026

El mapa municipal andaluz está básicamente pintado de azul, con algo de color rojo. Sólo en 11 municipios ni PP ni PSOE fueron la fuerza más votada y únicamente en uno de ellos el partido con más votos fue Vox.

Vox ha cumplido su objetivo en las elecciones de Andalucía, con unos resultados que Santiago Abascal ha definido como un éxito, si bien suponen sólo una ligera mejora con respecto a los de hace cuatro años. De los 14 diputados que consiguieron en las últimas autonómicas, los de ultraderecha se han quedado lejos de los hasta 18 que le auguraban algunas encuestas, y han subido uno, en Huelva.

Abascal lo ha visto como un gran triunfo y lo considera como un mensaje de los andaluces que sí quieren la "prioridad nacional", y aunque este dato les hace tener la llave de Gobierno, Juanma Moreno (PP) adelantó antes de los comicios que trataría de gobernar en solitario sin pactar con Vox si se acercaba a la mayoría y superaba el 40% de los votos.

Los números de Vox son los que son, y suponen efectivamente una mejora: en estas elecciones han obtenido más de 80.000 votos más por su candidatura. Sin embargo, si bajamos a nivel municipal, sólo en una localidad de la comunidad autónoma Vox ha sido el partido más votado. Se trata de un pueblo de la provincia de Almería, Rioja, ubicado a pocos kilómetros de la capital y con una población de algo más de 1.600 habitantes.

De su electorado, el 30,52% eligió la papeleta de Vox, 210 personas, diez más que los que votaron al PP, que ha sido segunda fuerza política. En esta pequeña localidad, Se acabó la fiesta (SALF), el partido del agitador de ultraderecha Alvise Pérez, ha obtenido un total de 17 votos, y Falange Española de las JONS, cuatro. En el mapa electoral de Andalucía, Rioja es el único municipio que se ha teñido de verde claro.

Esta localidad ya estuvo en el foco mediático hace poco menos de dos meses, después de que un tiroteo durante una disputa entre familiares acabara con una mujer fallecida. Los dos sospechosos del crimen, un hombre y una mujer, se entregaron a las autoridades: eran el hermano y la cuñada del superviviente del tiroteo, marido de la víctima mortal.

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