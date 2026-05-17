Vox se hace con la llave del Gobierno de Andalucía y avisa a Moreno: "Los andaluces quieren prioridad nacional"

Los detalles La formación de ultraderecha ha mejorado en un escaño sus resultados con respecto a los comicios de 2022 alcanzando los 15 representantes. Los cinco que ha perdido el PP hace que la presidencia de la Junta dependa de ellos.

Vox ha cumplido con su objetivo. Ha cumplido con su doble objetivo. Porque la formación de Santiago Abascal, con Manuel Gavira como candidato, ha salido con una victoria bajo el brazo tras las elecciones en Andalucía. No solo por haber mejorado su resultado con respecto a 2022, sino también por ser la llave para el Gobierno de Juanma Moreno Bonilla después de que el 'popular' no haya alcanzado la mayoría absoluta.

Después de que se haya quedado en 53 diputados de los 55 que necesitaba para gobernar en solitario y estar sin apoyo alguno en San Telmo. Después de una campaña en la que al final va a necesitar de la ultraderecha para ser investido presidente.

Gavira, una vez conocidos los resultados, ha avisado a Moreno de lo que está por llegar: "Los andaluces han hablado claro y le han dicho al Gobierno del PP que lo que quieren es prioridad nacional".

Y es que Vox ha crecido en Andalucía. No tanto como en Extremadura o en Aragón, pero ha crecido en Andalucía. Poco, eso sí. Con un escaño, sumando el 13,86% de los votos de los electores y de las electoras en un paso por las urnas en las que la participación ha sido del 64,18%, más de ocho puntos por encima de los comicios de 2022.

La formación de ultraderecha, por provincias, ha obtenido tres diputados en Almería, quedándose con dos en Málaga, Sevilla, Huelva, Granada y Cádiz y con uno en Córdoba y en Jaén.

Con esos datos, la formación de ultraderecha tiene lo que tanto quería. Tiene la opción de meter esa prioridad nacional que tanto quería evitar Moreno en Andalucía. Porque les necesita, salvo abstención de alguno de los partidos de izquierda, para llegar a San Telmo. Para poder gobernar. Para llegar a los votos necesarios para ser investido presidente de la Junta.

Y ahí está la prioridad nacional. Ahí está un posible acuerdo de gobernabilidad para Andalucía tanto para ser presidente como para sacar adelante los presupuestos de la comunidad autónoma. Moreno, que ha repetido en numerosas ocasiones que no quiere necesitar de la ultraderecha ante el temor a tener que aceptar ese concepto ya introducido en los pactos en Extremadura y en Aragón, podría tener que decir 'sí' a Abascal.

En cuanto a su entrada en el posible Gobierno de la Junta, todo está por ver. Porque no es como en Castilla y León. Porque no es, ni de lejos, como en Extremadura o en Aragón. Con Moreno a dos escaños de la mayoría absoluta, podrían pedir o no entrar en ese Ejecutivo autonómico para apoyar, prioridad nacional aparte, al candidato 'popular'.

Así ha sido la noche electoral en Andalucía. Una que ha dejado al PP al borde de la mayoría absoluta, que ha visto un crecimiento importante de Adelante Andalucía con ocho escaños más y que ha supuesto el mayor batacazo en las urnas del PSOE en la comunidad autónoma que hasta hace no mucho era uno de sus grandes bastiones. Tras los 30 de Espadas, María Jesús Montero se ha quedado en 28.

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